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СМИ: санкции против России ударили по еще одной отрасли в Германии - РИА Новости, 18.04.2022
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Немцы могут оказаться на улице из-за санкций против России
СМИ: санкции против России ударили по еще одной отрасли в Германии - РИА Новости, 18.04.2022
Немцы могут оказаться на улице из-за санкций против России
В следующем году Германию ожидает значительный спад темпов жилищного строительства, передает телеканал 2DF. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:10
2022-04-18T10:49
в мире
германия
россия
украина
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В следующем году Германию ожидает значительный спад темпов жилищного строительства, передает телеканал 2DF.Представители отрасли считают, что нынешние настроения обусловлены дефицитом строительных материалов и быстрым ростом их себестоимости, что связано с последствиями пандемии коронавируса и ситуацией на Украине.Как показали результаты опроса Главной ассоциации строительной промышленности Германии, 90 процентов компаний жалуются на рост цен, а 80 процентов — на проблемы с доставкой.Германия и другие западные страны столкнулись с резким ростом цен на топливо и прочие товары после того, как ввели масштабные санкции в ответ на специальную военную операцию России по денацификации и демилитаризации Украины.Берлин рассчитывает до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024 года — от поставок российского газа. При этом, по оценке главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, перебои в поставках грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и логистических цепочек.
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в мире, германия, россия, украина
10:10 18.04.2022 (обновлено: 10:49 18.04.2022)
 
СМИ: санкции против России ударили по еще одной отрасли в Германии

2DF: Германию ждет сильный спад темпов жилищного строительства из-за дефицита материалов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине
Прохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В следующем году Германию ожидает значительный спад темпов жилищного строительства, передает телеканал 2DF.
"Около 86 процентов жилищных кооперативов и социально ориентированных жилищных компаний в Северной Германии считают бесперспективным и непредсказуемым строительство чего-то нового в ближайшее время", — рассказал сотрудник ассоциации VNW в Гамбурге.
Представители отрасли считают, что нынешние настроения обусловлены дефицитом строительных материалов и быстрым ростом их себестоимости, что связано с последствиями пандемии коронавируса и ситуацией на Украине.
Как показали результаты опроса Главной ассоциации строительной промышленности Германии, 90 процентов компаний жалуются на рост цен, а 80 процентов — на проблемы с доставкой.
Ванная комната - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 15:21
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы экономить энергию
Германия и другие западные страны столкнулись с резким ростом цен на топливо и прочие товары после того, как ввели масштабные санкции в ответ на специальную военную операцию России по денацификации и демилитаризации Украины.
Берлин рассчитывает до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024 года — от поставок российского газа. При этом, по оценке главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, перебои в поставках грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и логистических цепочек.
 
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