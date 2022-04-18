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Немцы могут оказаться на улице из-за санкций против России

СМИ: санкции против России ударили по еще одной отрасли в Германии - РИА Новости, 18.04.2022

Немцы могут оказаться на улице из-за санкций против России

В следующем году Германию ожидает значительный спад темпов жилищного строительства, передает телеканал 2DF. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:10

2022-04-18T10:10

2022-04-18T10:49

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германия

россия

украина

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В следующем году Германию ожидает значительный спад темпов жилищного строительства, передает телеканал 2DF.Представители отрасли считают, что нынешние настроения обусловлены дефицитом строительных материалов и быстрым ростом их себестоимости, что связано с последствиями пандемии коронавируса и ситуацией на Украине.Как показали результаты опроса Главной ассоциации строительной промышленности Германии, 90 процентов компаний жалуются на рост цен, а 80 процентов — на проблемы с доставкой.Германия и другие западные страны столкнулись с резким ростом цен на топливо и прочие товары после того, как ввели масштабные санкции в ответ на специальную военную операцию России по денацификации и демилитаризации Украины.Берлин рассчитывает до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024 года — от поставок российского газа. При этом, по оценке главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, перебои в поставках грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и логистических цепочек.

https://ria.ru/20220415/germaniya-1783738468.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, германия, россия, украина