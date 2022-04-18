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Глава Крыма назвал Зеленского клоуном и наркоманом - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/zelenskiy-1784068690.html
Глава Крыма назвал Зеленского клоуном и наркоманом
Глава Крыма назвал Зеленского клоуном и наркоманом - РИА Новости, 18.04.2022
Глава Крыма назвал Зеленского клоуном и наркоманом
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Владимира Зеленского клоуном и наркоманом и заявил, что Украине нужны новые лидеры, способные адекватно воспринимать... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:31
2022-04-18T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Владимира Зеленского клоуном и наркоманом и заявил, что Украине нужны новые лидеры, способные адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения."Украине нужны новые лидеры, способные адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения. С ними и надо вести переговоры. А с этой шайкой разговаривать не о чем", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Аксенов назвал очередным стендапом последнее видеообращение Зеленского."Зеленский записал очередной "стендап", находясь в неадекватном состоянии, - то ли в пьяном виде, то ли под наркотиками. Очень символичные кадры: последним президентом бандеровского "рейха" является клоун и наркоман. Вот в таком состоянии и принимаются в Киеве решения, которые уже стали причиной гибели десятков тысяч людей, колоссальных разрушений и ужасающей национальной катастрофы", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783978461.html
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784057573.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир зеленский
12:31 18.04.2022
 
Глава Крыма назвал Зеленского клоуном и наркоманом

Глава Крыма Аксенов назвал президента Украины Зеленского клоуном и наркоманом

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Владимира Зеленского клоуном и наркоманом и заявил, что Украине нужны новые лидеры, способные адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения.
"Украине нужны новые лидеры, способные адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения. С ними и надо вести переговоры. А с этой шайкой разговаривать не о чем", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 16:39
Зеленского отправили за "Оскаром" после его слов о России
Аксенов назвал очередным стендапом последнее видеообращение Зеленского.
"Зеленский записал очередной "стендап", находясь в неадекватном состоянии, - то ли в пьяном виде, то ли под наркотиками. Очень символичные кадры: последним президентом бандеровского "рейха" является клоун и наркоман. Вот в таком состоянии и принимаются в Киеве решения, которые уже стали причиной гибели десятков тысяч людей, колоссальных разрушений и ужасающей национальной катастрофы", - подчеркнул Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Территория Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
11:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине, заявил Кива
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Владимир Зеленский
 
 
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