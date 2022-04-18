Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/zavod-1784186983.html
ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске
ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске - РИА Новости, 18.04.2022
ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске
Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 84 военных объекта Украины, в том числе завод по ремонту головных частей ракет "Точка-У", сообщил в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:04
2022-04-18T21:00
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
днепропетровск
украина
ситуация в днр и лнр
точка-у
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780442462_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_34ee144dcda455a002c27afecfae8484.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 84 военных объекта Украины, в том числе завод по ремонту головных частей ракет "Точка-У", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84 военным объектам Украины. Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У"; в районе населенного пункта Зелёное поле - командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта Червоная поляна - два склада боеприпасов и хранилище топлива", - сказал он.Также ВКС РФ были поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
россия
днепропетровск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780442462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67d8af76a99137c033b2409c18a45969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, днепропетровск, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у
20:04 18.04.2022 (обновлено: 21:00 18.04.2022)
 
ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске

ВС России уничтожили завод по ремонту головных частей "Точек-У" в Днепропетровске

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 84 военных объекта Украины, в том числе завод по ремонту головных частей ракет "Точка-У", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84 военным объектам Украины. Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У"; в районе населенного пункта Зелёное поле - командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта Червоная поляна - два склада боеприпасов и хранилище топлива", - сказал он.
Также ВКС РФ были поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.
Акция протеста радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Почему Запад боится денацификации Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДнепропетровскУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРТочка-У
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала