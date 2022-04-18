https://ria.ru/20220418/zavod-1784186983.html
ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске
ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске - РИА Новости, 18.04.2022
ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске
Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 84 военных объекта Украины, в том числе завод по ремонту головных частей ракет "Точка-У", сообщил в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:04
2022-04-18T20:04
2022-04-18T21:00
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обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
точка-у
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 84 военных объекта Украины, в том числе завод по ремонту головных частей ракет "Точка-У", сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84 военным объектам Украины. Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У"; в районе населенного пункта Зелёное поле - командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта Червоная поляна - два склада боеприпасов и хранилище топлива", - сказал он.Также ВКС РФ были поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, днепропетровск, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у
20:04 18.04.2022 (обновлено: 21:00 18.04.2022)
ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске
ВС России уничтожили завод по ремонту головных частей "Точек-У" в Днепропетровске