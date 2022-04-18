https://ria.ru/20220418/zaschita-1784110560.html
АЮР запустила проект по защите россиян от дискриминации за рубежом
АЮР запустила проект по защите россиян от дискриминации за рубежом - РИА Новости, 18.04.2022
АЮР запустила проект по защите россиян от дискриминации за рубежом
Ассоциация юристов России (АЮР) при поддержке МИД РФ и корпорации "Синергия" запустила гуманитарный проект по защите соотечественников, которые подверглись... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:46
2022-04-18T14:46
2022-04-18T14:46
общество
россия
ассоциация юристов россии
сергей степашин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ассоциация юристов России (АЮР) при поддержке МИД РФ и корпорации "Синергия" запустила гуманитарный проект по защите соотечественников, которые подверглись русофобии за рубежом, сообщил председатель АЮР Сергей Степашин на пресс-конференции."С целью защиты прав соотечественников Ассоциация юристов России совместно с партнерами запустила бесплатный проект "За права соотечественников". Мы будем оказывать бесплатные юридические консультации, предоставлять правовую информацию. Юристы смогут помогать в составлении заявлений и других документов правового характера. Защита прав и свобод наших граждан будет способствовать социальной стабильности", - сказал Степашин.Он отметил, что проект важен ещё и "в плане сбора задокументированной информации" о фактах русофобии для его "последующего распространения и возможного выдвижения претензий иностранным государствам".Как пояснил участвовавший президент "Синергии" Вадим Лобов, россияне смогут обратиться за юридической или психологической помощью на сайте проекта или позвонив на горячую линию.
https://ria.ru/20220418/narushenie-1784051333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ассоциация юристов россии, сергей степашин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
АЮР запустила проект по защите россиян от дискриминации за рубежом
Ассоциация юристов России запустила проект по защите соотечественников от дискриминации
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ассоциация юристов России (АЮР) при поддержке МИД РФ и корпорации "Синергия" запустила гуманитарный проект по защите соотечественников, которые подверглись русофобии за рубежом, сообщил председатель АЮР Сергей Степашин на пресс-конференции.
"С целью защиты прав соотечественников Ассоциация юристов России
совместно с партнерами запустила бесплатный проект "За права соотечественников". Мы будем оказывать бесплатные юридические консультации, предоставлять правовую информацию. Юристы смогут помогать в составлении заявлений и других документов правового характера. Защита прав и свобод наших граждан будет способствовать социальной стабильности", - сказал Степашин.
Он отметил, что проект важен ещё и "в плане сбора задокументированной информации" о фактах русофобии для его "последующего распространения и возможного выдвижения претензий иностранным государствам".
Как пояснил участвовавший президент "Синергии" Вадим Лобов, россияне смогут обратиться за юридической или психологической помощью на сайте проекта или позвонив на горячую линию.