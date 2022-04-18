https://ria.ru/20220418/zaschita-1784110560.html

АЮР запустила проект по защите россиян от дискриминации за рубежом

АЮР запустила проект по защите россиян от дискриминации за рубежом - РИА Новости, 18.04.2022

АЮР запустила проект по защите россиян от дискриминации за рубежом

Ассоциация юристов России (АЮР) при поддержке МИД РФ и корпорации "Синергия" запустила гуманитарный проект по защите соотечественников, которые подверглись... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:46

2022-04-18T14:46

2022-04-18T14:46

общество

россия

ассоциация юристов россии

сергей степашин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ассоциация юристов России (АЮР) при поддержке МИД РФ и корпорации "Синергия" запустила гуманитарный проект по защите соотечественников, которые подверглись русофобии за рубежом, сообщил председатель АЮР Сергей Степашин на пресс-конференции."С целью защиты прав соотечественников Ассоциация юристов России совместно с партнерами запустила бесплатный проект "За права соотечественников". Мы будем оказывать бесплатные юридические консультации, предоставлять правовую информацию. Юристы смогут помогать в составлении заявлений и других документов правового характера. Защита прав и свобод наших граждан будет способствовать социальной стабильности", - сказал Степашин.Он отметил, что проект важен ещё и "в плане сбора задокументированной информации" о фактах русофобии для его "последующего распространения и возможного выдвижения претензий иностранным государствам".Как пояснил участвовавший президент "Синергии" Вадим Лобов, россияне смогут обратиться за юридической или психологической помощью на сайте проекта или позвонив на горячую линию.

https://ria.ru/20220418/narushenie-1784051333.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, ассоциация юристов россии, сергей степашин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)