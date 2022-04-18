01:13 18.04.2022 (обновлено: 10:44 18.04.2022)
Президент Йемена сложил полномочия из-за давления Эр-Рияда, пишет WSJ
WSJl: президент Йемена Хади сложил полномочия из-за давления Саудовской Аравии
© AP Photo / Hani MohammedАбд Раббо Мансур Хади
© AP Photo / Hani Mohammed
Абд Раббо Мансур Хади. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии вынудили президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади сложить полномочия и передать их президентскому руководящему совету, сейчас президент фактически находится под домашним арестом, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников.
В апреле президент Йемена через семь лет гражданской войны, начавшейся, в частности, из-за его нежелания отдавать власть в руки сместившим его хуситам, передал все властные полномочия на переходный период президентскому руководящему совету, в который вошли восемь известных политических лидеров. Создание совета объявили по итогам межйеменских консультаций в Эр-Рияде, участники которых призвали новую властную структуру начать переговоры с хуситами.
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По данным американской газеты, во время переговоров в Эр-Рияде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд вручил президенту Йемена "письменный указ", в котором излагались положения о делегировании полномочий совету. Как указали опрошенные изданием чиновники, Мухаммед сказал лидеру Йемена, что другие участники консультаций согласились с необходимостью его отставки.
Саудовские чиновники, пытаясь убедить Хади отказаться от власти, грозились опубликовать предполагаемые доказательства его коррупционной деятельности. Теперь уже бывший президент Йемена "фактически находится под домашним арестом в своей резиденции в Эр-Рияде без доступа к телефонам", заявил один из саудовских чиновников. По словам другого представителя Саудовской Аравии, нескольким йеменским политикам позволили навестить Хади с разрешения властей.
При этом еще один саудовский чиновник сообщил, что Эр-Рияд "не организовывал" отстранение Хади от власти и не угрожал разоблачать акты коррупции.
В свою очередь, представитель нового президентского руководящего совета выдвинул версию, что Хади не находится под домашним арестом. В то же время бывший пресс-секретарь Хади Мухтар аль-Рахби отметил, что отстранение президента от власти нарушило положения Конституции страны.