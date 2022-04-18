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Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России - РИА Новости, 18.04.2022
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Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России
Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России - РИА Новости, 18.04.2022
Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России
Глава минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:19
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сша
россия
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители РФ, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Участие российских чиновников ожидалось во встрече G20 в среду в удаленном формате.Президент США Джо Байден ранее заявил, что выступает за исключение России из "группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки".
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сша, россия, саммит g20, в мире
23:19 18.04.2022 (обновлено: 23:30 18.04.2022)
 
Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России

Глава Минфина США Йеллен отказалась участвовать во встречах G20 с участием России

© AP Photo / Brennan LinsleyДжанет Йеллен
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Brennan Linsley
Джанет Йеллен
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители РФ, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Отмечу, что наш представитель там, глава минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия", - сказала Псаки на брифинге.
Участие российских чиновников ожидалось во встрече G20 в среду в удаленном формате.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что выступает за исключение России из "группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки".
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