https://ria.ru/20220418/yellen-1784203011.html

Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России

Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России - РИА Новости, 18.04.2022

Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России

Глава минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T23:19

2022-04-18T23:19

2022-04-18T23:30

сша

россия

саммит g20

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в мероприятиях G20 в рамках проходящей на неделе сессии МВФ и Всемирного банка, если там будут присутствовать представители РФ, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Участие российских чиновников ожидалось во встрече G20 в среду в удаленном формате.Президент США Джо Байден ранее заявил, что выступает за исключение России из "группы двадцати", в то же время он указал на то, что ряд стран с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить РФ из "группы двадцати", заявил, что решение о том, исключать или не исключать Россию из G20, находится в ведении самой "двадцатки".

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сша

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, россия, саммит g20, в мире