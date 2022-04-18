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Глава Минфина США намерена бойкотировать встречи на G20 с участием России
Глава Минфина США намерена бойкотировать встречи на G20 с участием России - РИА Новости, 18.04.2022
Глава Минфина США намерена бойкотировать встречи на G20 с участием России
Глава Минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в некоторых встречах в рамках саммита G20 на этой неделе, если на них будут российские чиновники, сообщила... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T21:08
2022-04-18T21:08
2022-04-18T23:37
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в некоторых встречах в рамках саммита G20 на этой неделе, если на них будут российские чиновники, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Отмечу, что наш представитель там, глава минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия", — сказала она на брифинге.Как сообщило ранее AFP со ссылкой на источник, чиновники из других стран также могут бойкотировать сессии.Участие российских представителей во встрече G20 ожидалось в среду в удаленном формате.Президент США Джо Байден ранее заявил, что выступает за исключение России из "группы двадцати", в то же время он указал на то, что некоторые члены с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призывы исключить России из "G20", заявил, что решение по этому вопросу находится в ведении самой "двадцатки".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, саммит g20
21:08 18.04.2022 (обновлено: 23:37 18.04.2022)
Глава Минфина США намерена бойкотировать встречи на G20 с участием России
Глава Минфина США Йеллен будет бойкотировать ряд встреч на G20 в случае участия России
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава Минфина США Джанет Йеллен не будет участвовать в некоторых встречах в рамках саммита G20 на этой неделе, если на них будут российские чиновники, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Отмечу, что наш представитель там, глава минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия", — сказала она на брифинге.
Как сообщило ранее AFP со ссылкой на источник, чиновники из других стран также могут бойкотировать сессии.
Участие российских представителей во встрече G20
ожидалось в среду в удаленном формате.
Президент США Джо Байден
ранее заявил, что выступает за исключение России
из "группы двадцати", в то же время он указал на то, что некоторые члены с подобным не согласны. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
, комментируя призывы исключить России из "G20", заявил, что решение по этому вопросу находится в ведении самой "двадцатки".