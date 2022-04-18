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"Яндекс" убрал из поиска ссылки на сайты "Медузы"* и "Медиазоны"* - РИА Новости, 18.04.2022
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"Яндекс" убрал из поиска ссылки на сайты "Медузы"* и "Медиазоны"*
"Яндекс" убрал из поиска ссылки на сайты "Медузы"* и "Медиазоны"* - РИА Новости, 18.04.2022
"Яндекс" убрал из поиска ссылки на сайты "Медузы"* и "Медиазоны"*
Ссылки на сайты "Медузы"*, "Медиазоны"* и "Настоящего времени"* пропали из поисковой выдачи "Яндекса" из-за попадания в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:00
2022-04-18T18:00
иноагенты
общество
технологии
россия
яндекс
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
журналистика
цензура
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ссылки на сайты "Медузы"*, "Медиазоны"* и "Настоящего времени"* пропали из поисковой выдачи "Яндекса" из-за попадания в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".Ранее корреспондент РИА Новости убедился в отсутствии ссылок на упомянутые сайты в поисковике "Яндекса"."Ссылки пропадают из поисковой выдачи "Яндекса", если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - сообщили в компании в ответ на запрос о причине исчезновения ссылок на сайты в поисковике.При введении в поисковую строку запроса с названием сайта появляется соответствующая плашка: "Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ".* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220415/inoagenty-1783822968.html
https://ria.ru/20220418/inoagent-1784080564.html
россия
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Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
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РИА Новости
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иноагенты, общество, технологии, россия, яндекс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), журналистика, цензура
18:00 18.04.2022
 
"Яндекс" убрал из поиска ссылки на сайты "Медузы"* и "Медиазоны"*

"Яндекс" убрал из поиска ссылки на сайты "Медузы", "Медиазоны" и "Настоящего времени"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ссылки на сайты "Медузы"*, "Медиазоны"* и "Настоящего времени"* пропали из поисковой выдачи "Яндекса" из-за попадания в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Ранее корреспондент РИА Новости убедился в отсутствии ссылок на упомянутые сайты в поисковике "Яндекса".
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 21:11
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Шульман*, Елкина* и Дудя*
"Ссылки пропадают из поисковой выдачи "Яндекса", если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - сообщили в компании в ответ на запрос о причине исчезновения ссылок на сайты в поисковике.
При введении в поисковую строку запроса с названием сайта появляется соответствующая плашка: "Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ".
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Евгений Понасенков* - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
13:09
Понасенков* после признания иноагентом уехал за границу, сообщил источник
 
иноагентыОбществоТехнологииРоссияЯндексФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)журналистикаЦензура
 
 
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