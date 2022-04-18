https://ria.ru/20220418/yandeks-1784165802.html

"Яндекс" убрал из поиска ссылки на сайты "Медузы"* и "Медиазоны"*

"Яндекс" убрал из поиска ссылки на сайты "Медузы"* и "Медиазоны"* - РИА Новости, 18.04.2022

"Яндекс" убрал из поиска ссылки на сайты "Медузы"* и "Медиазоны"*

Ссылки на сайты "Медузы"*, "Медиазоны"* и "Настоящего времени"* пропали из поисковой выдачи "Яндекса" из-за попадания в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:00

2022-04-18T18:00

2022-04-18T18:00

иноагенты

общество

технологии

россия

яндекс

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

журналистика

цензура

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ссылки на сайты "Медузы"*, "Медиазоны"* и "Настоящего времени"* пропали из поисковой выдачи "Яндекса" из-за попадания в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".Ранее корреспондент РИА Новости убедился в отсутствии ссылок на упомянутые сайты в поисковике "Яндекса"."Ссылки пропадают из поисковой выдачи "Яндекса", если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - сообщили в компании в ответ на запрос о причине исчезновения ссылок на сайты в поисковике.При введении в поисковую строку запроса с названием сайта появляется соответствующая плашка: "Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ".* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220415/inoagenty-1783822968.html

https://ria.ru/20220418/inoagent-1784080564.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, общество, технологии, россия, яндекс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), журналистика, цензура