12:04 18.04.2022 (обновлено: 12:08 18.04.2022)
Жителя Приморья приговорили к девяти годам колонии за взятку сотруднику ФСБ
Жителю Приморья дали девять лет колонии строгого режима за взятку сотруднику ФСБ
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 апр - РИА Новости. Житель Приморья осужден в Хабаровске на 9 лет колонии строго режима за взятку сотруднику управления ФСБ в 1,5 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Как выяснилось в ходе следствия, бывшая сожительница мужчины находилась под следствием в Хабаровске за незаконное перемещение через таможню леса ценных пород в составе преступного сообщества. Женщина находилась под стражей. Мужчина захотел ей помочь, дав взятку оперативному сотруднику, чтобы изменить меру пресечения на более мягкую и в последующем прекратить уголовное преследование. Сотруднику УФСБ по Хабаровскому краю он предложил взятку 3 миллиона. В июле 2020 года мужчина передал часть оговоренной суммы (1,5 миллиона) и был задержан.
"Центральным районным судом Хабаровска вынесен обвинительный приговор 47-летнему жителю города Дальнереченска Приморского края. Он признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строго режима", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что взятка в 1,5 миллиона рублей конфискована в доход РФ.
По данным регионального СУСК РФ, вину мужчина не признал.