Рейтинг@Mail.ru
Жителя Приморья приговорили к девяти годам колонии за взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/vzyatka-1784061749.html
Жителя Приморья приговорили к девяти годам колонии за взятку сотруднику ФСБ
Жителя Приморья приговорили к девяти годам колонии за взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости, 18.04.2022
Жителя Приморья приговорили к девяти годам колонии за взятку сотруднику ФСБ
Житель Приморья осужден в Хабаровске на 9 лет колонии строго режима за взятку сотруднику управления ФСБ в 1,5 миллиона рублей, сообщает региональная... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:04
2022-04-18T12:08
происшествия
россия
хабаровск
хабаровский край
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
ХАБАРОВСК, 18 апр - РИА Новости. Житель Приморья осужден в Хабаровске на 9 лет колонии строго режима за взятку сотруднику управления ФСБ в 1,5 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.Как выяснилось в ходе следствия, бывшая сожительница мужчины находилась под следствием в Хабаровске за незаконное перемещение через таможню леса ценных пород в составе преступного сообщества. Женщина находилась под стражей. Мужчина захотел ей помочь, дав взятку оперативному сотруднику, чтобы изменить меру пресечения на более мягкую и в последующем прекратить уголовное преследование. Сотруднику УФСБ по Хабаровскому краю он предложил взятку 3 миллиона. В июле 2020 года мужчина передал часть оговоренной суммы (1,5 миллиона) и был задержан."Центральным районным судом Хабаровска вынесен обвинительный приговор 47-летнему жителю города Дальнереченска Приморского края. Он признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строго режима", - сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что взятка в 1,5 миллиона рублей конфискована в доход РФ.По данным регионального СУСК РФ, вину мужчина не признал.
https://ria.ru/20220220/arest-1773853967.html
россия
хабаровск
хабаровский край
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:04 18.04.2022 (обновлено: 12:08 18.04.2022)
 
Жителя Приморья приговорили к девяти годам колонии за взятку сотруднику ФСБ

Жителю Приморья дали девять лет колонии строгого режима за взятку сотруднику ФСБ

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 18 апр - РИА Новости. Житель Приморья осужден в Хабаровске на 9 лет колонии строго режима за взятку сотруднику управления ФСБ в 1,5 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Как выяснилось в ходе следствия, бывшая сожительница мужчины находилась под следствием в Хабаровске за незаконное перемещение через таможню леса ценных пород в составе преступного сообщества. Женщина находилась под стражей. Мужчина захотел ей помочь, дав взятку оперативному сотруднику, чтобы изменить меру пресечения на более мягкую и в последующем прекратить уголовное преследование. Сотруднику УФСБ по Хабаровскому краю он предложил взятку 3 миллиона. В июле 2020 года мужчина передал часть оговоренной суммы (1,5 миллиона) и был задержан.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 04:24
Суд в Приморье арестовал экс-главу жилинспекции, подозреваемого во взятке
"Центральным районным судом Хабаровска вынесен обвинительный приговор 47-летнему жителю города Дальнереченска Приморского края. Он признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строго режима", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что взятка в 1,5 миллиона рублей конфискована в доход РФ.
По данным регионального СУСК РФ, вину мужчина не признал.
 
ПроисшествияРоссияХабаровскХабаровский крайПриморский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала