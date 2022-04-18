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Жителя Приморья приговорили к девяти годам колонии за взятку сотруднику ФСБ

Жителя Приморья приговорили к девяти годам колонии за взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости, 18.04.2022

Жителя Приморья приговорили к девяти годам колонии за взятку сотруднику ФСБ

Житель Приморья осужден в Хабаровске на 9 лет колонии строго режима за взятку сотруднику управления ФСБ в 1,5 миллиона рублей, сообщает региональная... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:04

2022-04-18T12:04

2022-04-18T12:08

происшествия

россия

хабаровск

хабаровский край

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 18 апр - РИА Новости. Житель Приморья осужден в Хабаровске на 9 лет колонии строго режима за взятку сотруднику управления ФСБ в 1,5 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.Как выяснилось в ходе следствия, бывшая сожительница мужчины находилась под следствием в Хабаровске за незаконное перемещение через таможню леса ценных пород в составе преступного сообщества. Женщина находилась под стражей. Мужчина захотел ей помочь, дав взятку оперативному сотруднику, чтобы изменить меру пресечения на более мягкую и в последующем прекратить уголовное преследование. Сотруднику УФСБ по Хабаровскому краю он предложил взятку 3 миллиона. В июле 2020 года мужчина передал часть оговоренной суммы (1,5 миллиона) и был задержан."Центральным районным судом Хабаровска вынесен обвинительный приговор 47-летнему жителю города Дальнереченска Приморского края. Он признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строго режима", - сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что взятка в 1,5 миллиона рублей конфискована в доход РФ.По данным регионального СУСК РФ, вину мужчина не признал.

https://ria.ru/20220220/arest-1773853967.html

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хабаровск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)