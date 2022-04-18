https://ria.ru/20220418/vystavka-1784152698.html

Пятнадцать стран, 350 компаний участвуют в выставке "Нефтегаз-2022"

Пятнадцать стран, 350 компаний участвуют в выставке "Нефтегаз-2022" - РИА Новости, 18.04.2022

Пятнадцать стран, 350 компаний участвуют в выставке "Нефтегаз-2022"

В московском "Экспоцентре" стартовала 21-я международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Нефтегаз-2022". РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:03

2022-04-18T17:03

2022-04-18T17:03

экспоцентр

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В московском "Экспоцентре" стартовала 21-я международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Нефтегаз-2022".В этом году в работе выставки, экспозиция которой разместилась на площади 35 тысяч квадратных метров принимают участие 350 компаний из пятнадцати стран – Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Люксембурга, ОАЭ, Республики Беларусь, США, Финляндии и России.Активное участие в выставкепринимают компании из Ирана. В первый день работы выставку посетил заместитель министра нефти Ирана Мортеза Шахмирзаи.По словам генерального директора "Экспоцентра" Алексея Вялкина, сотрудничество двух стран не ограничивается нефтегазовой отраслью.Выставка "Нефтегаз" проводится при поддержке министерства энергетики РФ, министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.В программе выставки предусмотрена деловая программа, ключевым мероприятием которой станет Национальный нефтегазовый форум, на площадках которого эксперты, чиновники, бизнесмены, промышленники рассмотрят перспективы трансформации нефтегазовых рынков и проблемы импортозамещения в отрасли.Выставка "Нефтегаз-2022" продлится до 21 апреля.

https://ria.ru/20220314/vystavka-1778130449.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экспоцентр, россия, новости компаний - экономика