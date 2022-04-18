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Правительство выделило средства на выплаты для помогающих больным COVID-19

Правительство выделило средства на выплаты для помогающих больным COVID-19 - РИА Новости, 18.04.2022

Правительство выделило средства на выплаты для помогающих больным COVID-19

Правительство России выделило дополнительное финансирование на страховые выплаты социальным и медицинским работникам, помогающим больным c COVID-19, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:39

2022-04-18T10:39

2022-04-18T10:48

общество

михаил мишустин

правительство рф

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Правительство России выделило дополнительное финансирование на страховые выплаты социальным и медицинским работникам, помогающим больным c COVID-19, сообщает пресс-служба кабмина."Еще более 3,3 миллиарда рублей будет направлено на страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что по указу президента право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медперсонала, а также у водителей скорых, которые заразились сами, помогая больным."Также подписано распоряжение о выделении более 2,2 миллиарда рублей на специальные социальные выплаты медикам, работающим в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах. Как и гражданский медперсонал, они оказывают помощь заболевшим и рискуют собственным здоровьем. По решению президента специальные социальные выплаты получают врачи, средний и младший медперсонал, фельдшеры, а также водители машин скорой помощи, контактирующие с больными COVID-19", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что также свыше 2,5 миллиарда рублей выделено на выплаты сотрудникам соцучреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Эти выплаты предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля."Ситуация с коронавирусом улучшилась, но по-прежнему есть заболевшие. Пациентам с этой инфекцией продолжают помогать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи. Во многом благодаря столь самоотверженной работе каждый день из больниц выписываются тысячи человек, вылечившихся от ковида", – приводятся слова Мишустина в сообщении.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, михаил мишустин, правительство рф, коронавирус covid-19