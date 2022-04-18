10:30 18.04.2022 (обновлено: 12:10 18.04.2022)
Украинские боевики расстреляли больницу в Мариуполе вместе с людьми
Командир ДНР: украинские боевики расстреляли больницу в Мариуполе вместе с людьми
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в Левобережном районе Мариуполя
Местные жители на одной из улиц в Левобережном районе Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Боевики из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) расстреляли городскую больницу Мариуполя, люди выпрыгивали из окон здания, рассказал РИА Новости командир подразделения ДНР с позывным "Хохол".
"Эту больницу уничтожили они - "азовцы". Мы заходили, они начали стрелять. Увидели, что тут гражданские - все равно стреляли. Гражданские выпрыгивали прямо из окон, и все равно стреляли. Это было видно. И все равно проигнорировали и стреляли. Им все равно, по кому стрелять. Абсолютно. Гражданские или военные", - сказал собеседник агентства.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.