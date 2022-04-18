https://ria.ru/20220418/vsu-1784039284.html

Украинские боевики расстреляли больницу в Мариуполе вместе с людьми

Украинские боевики расстреляли больницу в Мариуполе вместе с людьми - РИА Новости, 18.04.2022

Украинские боевики расстреляли больницу в Мариуполе вместе с людьми

Боевики из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) расстреляли городскую больницу Мариуполя, люди выпрыгивали из окон здания,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:30

2022-04-18T10:30

2022-04-18T12:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов (батальон "восток")

донецкая народная республика

мариуполь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

признание днр и лнр в россии

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МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Боевики из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) расстреляли городскую больницу Мариуполя, люди выпрыгивали из окон здания, рассказал РИА Новости командир подразделения ДНР с позывным "Хохол".Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что от рук украинских боевиков в этой больнице погибли несколько десятков человек. На месте работали следователи СК РФ."Эту больницу уничтожили они - "азовцы". Мы заходили, они начали стрелять. Увидели, что тут гражданские - все равно стреляли. Гражданские выпрыгивали прямо из окон, и все равно стреляли. Это было видно. И все равно проигнорировали и стреляли. Им все равно, по кому стрелять. Абсолютно. Гражданские или военные", - сказал собеседник агентства.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784028508.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Брошенный украинскими силовиками полицейский участок в Мариуполе Корреспондент РИА Новости осмотрел брошенный украинскими силовиками полицейский участок в Мариуполе. 2022-04-18T10:30 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, александр семенов (батальон "восток"), донецкая народная республика, мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), признание днр и лнр в россии