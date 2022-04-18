https://ria.ru/20220418/vrach-1784129142.html

Лечащего врача Лукашенко задержали за взятки

Лечащего врача Лукашенко задержали за взятки - РИА Новости, 18.04.2022

Лечащего врача Лукашенко задержали за взятки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что среди врачей, задержанных по делу о взятках, есть и медик, который "не единожды и президента обследовал". РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:43

2022-04-18T15:43

2022-04-18T15:54

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что среди врачей, задержанных по делу о взятках, есть и медик, который "не единожды и президента обследовал".Как сообщило агентство Белта, в понедельник министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, генеральный прокурор Андрей Швед и председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель в том числе доложили президенту о деле о коррупции в медицине, в рамках которого задержаны свыше 30 должностных лиц, всего более 60 фигурантов.Президент рассказал, что на вопрос министра здравоохранения, как будут разбираться с задержанными, предложил ему сходить в следственный изолятор и побеседовать с каждым из медиков. "Я понимаю, что вы персонально с каждым провели работу? Хотелось бы сегодня в присутствии нашего главного блюстителя закона генерального прокурора определиться, что мы будем делать с этими людьми. Я знаю ваши обращения с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности", - продолжил Лукашенко.По его словам, стоит вопрос, что делать "с этой полусотней человек, которые были уличены в коррупции, которые брали от жуликов иностранного разлива и наших, которые представляли здесь немецкие и другие компании и которые делили эти деньги". "Я не зря сказал, что контролировал (ход расследования дела - ред.). Мы давно выявили этот процесс. И я спецслужбам не разрешал даже докладывать, не имея оснований. Но когда они собираются в ресторане, напиваются и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки, естественно, под камеру, и когда мне это докладывают - какое должно быть мое решение? Пусть подумают, как жить дальше. Сегодня попробуем принять решение по этому факту", - сказал он.Президент рассчитывает, что этот случай станет для министерства здравоохранения и руководителя ведомства основательной наукой. "Потому что, знаете, терпеть это невыносимо и за это должен отвечать руководитель. Я уже об этом не единожды говорил. Поэтому, Дмитрий Леонидович (Пиневич, глава Минздрава - ред.), я не зря вам сказал: идите в следственный изолятор и с ними разбирайтесь сами. Какое вы тут будете предложение вносить, мы посмотрим", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20220418/sud-1784108316.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, белоруссия, александр лукашенко