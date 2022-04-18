https://ria.ru/20220418/voennye-1784053723.html

Минобороны опубликовало список с данными погибших украинских военных

Минобороны опубликовало список с данными погибших украинских военных - РИА Новости, 18.04.2022

Минобороны опубликовало список с данными погибших украинских военных

Минобороны России впервые опубликовало список украинских военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения во время специальной военной операции. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:32

2022-04-18T11:32

2022-04-18T14:38

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минобороны России впервые опубликовало список украинских военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения во время специальной военной операции.Всего, по данным военного ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек.Опубликованные данные касаются воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела.В списках, составленных на украинском языке, указаны фамилия, имя и отчество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и местонахождение тела либо характер полученной травмы и диагноз.В опубликованных документах 386 фамилий: 122 погибших и 264 раненых, двое из которых впоследствии скончались.Среди раненых есть старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, получивший 4 марта во время боев в Мариуполе ранение в плечо, а также подполковник Гаврушенко, причиной потери боеспособности которого указано "огнестрельное сквозное ранение средней трети левой голени, геморрагический шок III степени".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)