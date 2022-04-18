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Минобороны опубликовало список с данными погибших украинских военных - РИА Новости, 18.04.2022
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Минобороны опубликовало список с данными погибших украинских военных
Минобороны опубликовало список с данными погибших украинских военных - РИА Новости, 18.04.2022
Минобороны опубликовало список с данными погибших украинских военных
Минобороны России впервые опубликовало список украинских военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения во время специальной военной операции. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:32
2022-04-18T14:38
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минобороны России впервые опубликовало список украинских военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения во время специальной военной операции.Всего, по данным военного ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек.Опубликованные данные касаются воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела.В списках, составленных на украинском языке, указаны фамилия, имя и отчество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и местонахождение тела либо характер полученной травмы и диагноз.В опубликованных документах 386 фамилий: 122 погибших и 264 раненых, двое из которых впоследствии скончались.Среди раненых есть старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, получивший 4 марта во время боев в Мариуполе ранение в плечо, а также подполковник Гаврушенко, причиной потери боеспособности которого указано "огнестрельное сквозное ранение средней трети левой голени, геморрагический шок III степени".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:32 18.04.2022 (обновлено: 14:38 18.04.2022)
 
Минобороны опубликовало список с данными погибших украинских военных

Минобороны России сообщило о множестве погибших и дезертировавших украинских военных

© REUTERS / Marko DjuricaУкраинские военные в селе Лукьяновка под Киевом
Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / Marko Djurica
Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минобороны России впервые опубликовало список украинских военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения во время специальной военной операции.
Всего, по данным военного ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек.
"Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", — сказано в Telegram-канале ведомства.
Опубликованные данные касаются воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела.
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В списках, составленных на украинском языке, указаны фамилия, имя и отчество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и местонахождение тела либо характер полученной травмы и диагноз.
В опубликованных документах 386 фамилий: 122 погибших и 264 раненых, двое из которых впоследствии скончались.
Среди раненых есть старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, получивший 4 марта во время боев в Мариуполе ранение в плечо, а также подполковник Гаврушенко, причиной потери боеспособности которого указано "огнестрельное сквозное ранение средней трети левой голени, геморрагический шок III степени".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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