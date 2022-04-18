https://ria.ru/20220418/vks-1784037889.html

Российские ВКС уничтожили восемь украинских бронемашин и до роты живой силы

Российские ВКС уничтожили восемь украинских бронемашин и до роты живой силы - РИА Новости, 18.04.2022

Российские ВКС уничтожили восемь украинских бронемашин и до роты живой силы

Армейская авиация РФ за минувшие сутки уничтожила 8 украинских танков и других бронемашин, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:24

2022-04-18T10:24

2022-04-18T10:24

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Армейская авиация РФ за минувшие сутки уничтожила 8 украинских танков и других бронемашин, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр