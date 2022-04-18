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ГД может рассмотреть проект об отмене упрощенной выдачи виз для стран ЕС - РИА Новости, 18.04.2022
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ГД может рассмотреть проект об отмене упрощенной выдачи виз для стран ЕС
ГД может рассмотреть проект об отмене упрощенной выдачи виз для стран ЕС - РИА Новости, 18.04.2022
ГД может рассмотреть проект об отмене упрощенной выдачи виз для стран ЕС
Госдума на пленарном заседании 20 апреля может рассмотреть законопроект об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы, данное решение принял... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:07
2022-04-18T18:07
россия
санкции в отношении россии
госдума рф
евросоюз
европа
в мире
политика
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 20 апреля может рассмотреть законопроект об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы, данное решение принял Совет Думы, сообщил журналистам первый вице-спикер палаты Александр Жуков в понедельник по итогам заседания совета.Ранее кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.Отмечается, что подготовлен проект федерального закона "О приостановлении РФ действия отдельных положений международных договоров РФ с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации".Как говорится в пояснительных документах к проекту, он "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза - меры затронут официальные делегации и журналистов.Правительству РФ поручалось внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия ряда положений международных договоров РФ.
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россия, санкции в отношении россии, госдума рф, евросоюз, европа, в мире, политика
18:07 18.04.2022
 
ГД может рассмотреть проект об отмене упрощенной выдачи виз для стран ЕС

ГД 20 апреля может рассмотреть проект об отмене упрощенной выдачи виз для стран Европы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 20 апреля может рассмотреть законопроект об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы, данное решение принял Совет Думы, сообщил журналистам первый вице-спикер палаты Александр Жуков в понедельник по итогам заседания совета.
Ранее кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о приостановке упрощённой выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
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Отмечается, что подготовлен проект федерального закона "О приостановлении РФ действия отдельных положений международных договоров РФ с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации".
Как говорится в пояснительных документах к проекту, он "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".
Ранее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина об ответных мерах визового характера предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза - меры затронут официальные делегации и журналистов.
Правительству РФ поручалось внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия ряда положений международных договоров РФ.
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