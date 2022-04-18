https://ria.ru/20220418/veter-1784131709.html
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.04.2022
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:52
2022-04-18T15:52
2022-04-18T15:52
общество
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московская область (подмосковье)
погода
россия
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 17 метров в секунду действует с 00.00 20 апреля до 00.00 22 апреля.
https://ria.ru/20220417/pogoda-1783984798.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, россия, гидрометцентр
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра