https://ria.ru/20220418/veter-1784131709.html

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.04.2022

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:52

2022-04-18T15:52

2022-04-18T15:52

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

россия

гидрометцентр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 17 метров в секунду действует с 00.00 20 апреля до 00.00 22 апреля.

https://ria.ru/20220417/pogoda-1783984798.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, московская область (подмосковье), погода, россия, гидрометцентр