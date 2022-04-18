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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.04.2022
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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.04.2022
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:52
2022-04-18T15:52
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
россия
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 17 метров в секунду действует с 00.00 20 апреля до 00.00 22 апреля.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, россия, гидрометцентр
15:52 18.04.2022
 
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 17 метров в секунду действует с 00.00 20 апреля до 00.00 22 апреля.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаРоссияГидрометцентр
 
 
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