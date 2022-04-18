https://ria.ru/20220418/vertolety-1784169371.html

В России оценили стоимость обновления авиапарка вертолетов

В России оценили стоимость обновления авиапарка вертолетов - РИА Новости, 18.04.2022

В России оценили стоимость обновления авиапарка вертолетов

По оценке АО "Вертолеты России", на обновление авиапарка вертолетов по системе "трейд-ин" в ближайшие три года потребуется 3,7 миллиарда рублей, Минпромторг... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:25

2022-04-18T18:25

2022-04-18T18:25

вертолеты

экономика

россия

вертолеты россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

ми-2

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. По оценке АО "Вертолеты России", на обновление авиапарка вертолетов по системе "трейд-ин" в ближайшие три года потребуется 3,7 миллиарда рублей, Минпромторг предлагает заложить необходимую сумму в бюджет, говорится в письме замминистра Олега Бочарова.Ранее сенатор Валерий Пономарев заявил, что нужно проработать вопрос приобретения вертолетов по системе дополнительного субсидирования с применением механизма "трейд-ин". По его словам, возраст машин составляет 25-30 лет и более, что негативно сказывается на авиаперевозках и на безопасности пассажиров. Пономарев отметил, что, по данным комитета СФ по экономполитике, сегодня требует обновления парк из более 140 вертолетов."В рамках проработки вопроса по стимулированию обновления парка вертолетной техники в РФ через применение механизма trade in Минпромторгом России совместно с АО "Вертолеты России" разработан проект постановления правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидий на возмещение части затрат организаций на приобретение новых вертолетов взамен вертолетов, сданных на утилизацию, предусматривающий предоставление субсидий в объеме 57 миллионов рублей и 32 миллиона рублей за один сдаваемый в утилизацию вертолет типа Ми-8 и Ми-2 соответственно", - говорится в ответе Бочарова на имя главы экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова, текст есть в распоряжении РИА Новости.По словам замминистра, по оценке АО "Вертолеты России" на реализацию указанной меры господдержки в рамках мероприятий государственной программы РФ "Развитие авиационной промышленности" в период 2022-2024 годов "потребуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 3,7 миллиардов рублей", в том числе в 2022 году – 940 миллионов рублей, в 2023 году – 1,4 миллиарда рублей, в 2024 году – 1,4 миллиарда рублей."В рамках подготовки проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Минпромторгом России в установленном порядке будут направлены в Минфин соответствующие предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220324/su-57-1779775221.html

https://ria.ru/20220414/tekhnika-1783437321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вертолеты, экономика, россия, вертолеты россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), ми-2, ми-8 амтш, безопасность, олег бочаров (политик)