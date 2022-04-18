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Празднование Вербного воскресенья - РИА Новости, 18.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220418/verbnoe-1784069167.html
Празднование Вербного воскресенья
Празднование Вербного воскресенья - РИА Новости, 18.04.2022
Празднование Вербного воскресенья
Православные в России отметили Вербное воскресенье. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:12
2022-04-18T13:12
фото
религия
религиозные праздники
патриарх кирилл (владимир гундяев)
храм христа спасителя
вербное воскресенье
волноваха
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Православные в России отметили Вербное воскресенье. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
волноваха
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фото, фото, религиозные праздники, патриарх кирилл (владимир гундяев), храм христа спасителя, вербное воскресенье, волноваха, владивосток
13:12 18.04.2022
 

Празднование Вербного воскресенья

Читать ria.ru в
Православные в России отметили Вербное воскресенье. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — один из 12 главных церковных праздников.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освящает вербы во время богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
1 из 15

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — один из 12 главных церковных праздников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время службы в Христа Спасителя поздравил верующих и призвал их быть кроткими. "Будем помнить, что кротость — это не слабость, а сила", — сказал он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Патриаршего служения в праздник Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве
2 из 15

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время службы в Христа Спасителя поздравил верующих и призвал их быть кроткими. "Будем помнить, что кротость — это не слабость, а сила", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Патриарх привел в пример Иисуса Христа, который с кротостью и смирением принял ликование толпы, встретившей его в Иерусалиме, "зная, что за этим последует".

Прихожане в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
3 из 15

Патриарх привел в пример Иисуса Христа, который с кротостью и смирением принял ликование толпы, встретившей его в Иерусалиме, "зная, что за этим последует".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Иисус Христос прибыл в Иерусалим незадолго до распятия.

Верующая у Покровского кафедрального собора во Владивостоке на праздновании Входа Господня в Иерусалим
4 из 15

Иисус Христос прибыл в Иерусалим незадолго до распятия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Люди встретили Иисуса как царя и спасителя и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями и одеждами.

Священнослужитель и прихожане на богослужении в Вербное воскресенье в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
5 из 15

Люди встретили Иисуса как царя и спасителя и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями и одеждами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В наших широтах пальмы не распространены, поэтому верующие в память о тех событиях приносят в храм ветви вербы.

Прихожане во время освящения вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
6 из 15

В наших широтах пальмы не распространены, поэтому верующие в память о тех событиях приносят в храм ветви вербы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Отсюда и второе название праздника — Вербное воскресенье.

Освящение вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
7 из 15

Отсюда и второе название праздника — Вербное воскресенье.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир благословляет прихожан у Покровского кафедрального собора во время празднования Входа Господня в Иерусалим.

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир благословляет прихожан у Покровского кафедрального собора во Владивостоке на праздновании Входа Господня в Иерусалим
8 из 15

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир благословляет прихожан у Покровского кафедрального собора во время празднования Входа Господня в Иерусалим.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Накануне и в сам праздник в храмах освящают вербу.

Женщина ставит свечу в праздник Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве
9 из 15

Накануне и в сам праздник в храмах освящают вербу.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Во время всенощного бдения (торжественного богослужения накануне праздников) священники читают особую молитву и окропляют вербу святой водой.

Верующие во время Патриаршего служения в праздник Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве
10 из 15

Во время всенощного бдения (торжественного богослужения накануне праздников) священники читают особую молитву и окропляют вербу святой водой.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Тем, у кого нет с собой вербы, ветки раздают в храме.

Верующие во время Патриаршего служения в праздник Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя в Москве
11 из 15

Тем, у кого нет с собой вербы, ветки раздают в храме.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Один из самых важных для христиан праздников отметили и в пострадавшем от боевых действий Донбассе.

Верующие и отец Александр у пострадавшего во время боевых действий Свято-Преображенского храма в Волновахе, в день празднования Входа Господня в Иерусалим
12 из 15

Один из самых важных для христиан праздников отметили и в пострадавшем от боевых действий Донбассе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Волновахи пришли в храм с веточками вербы.

Верующие у Свято-Тихвинского храма в Волновахе на праздновании Входа Господня в Иерусалим
13 из 15

Жители Волновахи пришли в храм с веточками вербы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующая в Свято-Тихвинском храме в Волновахе на праздновании Входа Господня в Иерусалим.
Верующая в Свято-Тихвинском храме в Волновахе на праздновании Входа Господня в Иерусалим
14 из 15
Верующая в Свято-Тихвинском храме в Волновахе на праздновании Входа Господня в Иерусалим.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Отец Александр у разрушенного из-за боевых действий Свято-Преображенского храма в Волновахе.

Отец Александр у разрушенного в ходе боевых действий Свято-Преображенского храма в Волновахе в день празднования Входа Господня в Иерусалим
15 из 15

Отец Александр у разрушенного из-за боевых действий Свято-Преображенского храма в Волновахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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