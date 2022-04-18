Празднование Вербного воскресенья
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — один из 12 главных церковных праздников.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — один из 12 главных церковных праздников.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время службы в Христа Спасителя поздравил верующих и призвал их быть кроткими. "Будем помнить, что кротость — это не слабость, а сила", — сказал он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время службы в Христа Спасителя поздравил верующих и призвал их быть кроткими. "Будем помнить, что кротость — это не слабость, а сила", — сказал он.
Патриарх привел в пример Иисуса Христа, который с кротостью и смирением принял ликование толпы, встретившей его в Иерусалиме, "зная, что за этим последует".
Патриарх привел в пример Иисуса Христа, который с кротостью и смирением принял ликование толпы, встретившей его в Иерусалиме, "зная, что за этим последует".
Иисус Христос прибыл в Иерусалим незадолго до распятия.
Иисус Христос прибыл в Иерусалим незадолго до распятия.
Люди встретили Иисуса как царя и спасителя и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями и одеждами.
Люди встретили Иисуса как царя и спасителя и устлали дорогу, по которой он проезжал, пальмовыми ветвями и одеждами.
В наших широтах пальмы не распространены, поэтому верующие в память о тех событиях приносят в храм ветви вербы.
В наших широтах пальмы не распространены, поэтому верующие в память о тех событиях приносят в храм ветви вербы.
Отсюда и второе название праздника — Вербное воскресенье.
Отсюда и второе название праздника — Вербное воскресенье.
Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир благословляет прихожан у Покровского кафедрального собора во время празднования Входа Господня в Иерусалим.
Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир благословляет прихожан у Покровского кафедрального собора во время празднования Входа Господня в Иерусалим.
Накануне и в сам праздник в храмах освящают вербу.
Накануне и в сам праздник в храмах освящают вербу.
Во время всенощного бдения (торжественного богослужения накануне праздников) священники читают особую молитву и окропляют вербу святой водой.
Во время всенощного бдения (торжественного богослужения накануне праздников) священники читают особую молитву и окропляют вербу святой водой.
Тем, у кого нет с собой вербы, ветки раздают в храме.
Тем, у кого нет с собой вербы, ветки раздают в храме.
Один из самых важных для христиан праздников отметили и в пострадавшем от боевых действий Донбассе.
Один из самых важных для христиан праздников отметили и в пострадавшем от боевых действий Донбассе.
Жители Волновахи пришли в храм с веточками вербы.
Отец Александр у разрушенного из-за боевых действий Свято-Преображенского храма в Волновахе.
Отец Александр у разрушенного из-за боевых действий Свято-Преображенского храма в Волновахе.