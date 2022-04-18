https://ria.ru/20220418/valyuta-1784066404.html

ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина

ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.04.2022

ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина

Банк России не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля, при этом его надо настраивать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:22

2022-04-18T12:22

2022-04-18T12:45

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

валюта

госдума рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля, при этом его надо настраивать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Валютный контроль надо будет настраивать, мы не сможем в ближайшее время отказаться от элементов валютного контроля всех, это вот тоже нужно понимать. Но его нужно настраивать так, чтобы он только перекрывал риски, но не мешал нормальной внешнеэкономической деятельности. Это потребует вот таких, скажем, нестандартных подходов", - сказала Набиуллина.

https://ria.ru/20220418/swift-1784048114.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, валюта, госдума рф