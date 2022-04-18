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ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина
ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.04.2022
ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина
Банк России не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля, при этом его надо настраивать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:22
2022-04-18T12:22
2022-04-18T12:45
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
валюта
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля, при этом его надо настраивать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Валютный контроль надо будет настраивать, мы не сможем в ближайшее время отказаться от элементов валютного контроля всех, это вот тоже нужно понимать. Но его нужно настраивать так, чтобы он только перекрывал риски, но не мешал нормальной внешнеэкономической деятельности. Это потребует вот таких, скажем, нестандартных подходов", - сказала Набиуллина.
https://ria.ru/20220418/swift-1784048114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, валюта, госдума рф
12:22 18.04.2022 (обновлено: 12:45 18.04.2022)
ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля