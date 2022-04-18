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ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.04.2022
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ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина
ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина - РИА Новости, 18.04.2022
ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина
Банк России не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля, при этом его надо настраивать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:22
2022-04-18T12:45
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
валюта
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля, при этом его надо настраивать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Валютный контроль надо будет настраивать, мы не сможем в ближайшее время отказаться от элементов валютного контроля всех, это вот тоже нужно понимать. Но его нужно настраивать так, чтобы он только перекрывал риски, но не мешал нормальной внешнеэкономической деятельности. Это потребует вот таких, скажем, нестандартных подходов", - сказала Набиуллина.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, валюта, госдума рф
12:22 18.04.2022 (обновлено: 12:45 18.04.2022)
 
ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля, при этом его надо настраивать, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Валютный контроль надо будет настраивать, мы не сможем в ближайшее время отказаться от элементов валютного контроля всех, это вот тоже нужно понимать. Но его нужно настраивать так, чтобы он только перекрывал риски, но не мешал нормальной внешнеэкономической деятельности. Это потребует вот таких, скажем, нестандартных подходов", - сказала Набиуллина.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВалютаГосдума РФ
 
 
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