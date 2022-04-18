https://ria.ru/20220418/valyuta-1784014427.html
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках - РИА Новости, 18.04.2022
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
Банк России возобновил возможность для финорганизаций продавать наличную валюту гражданам. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T00:23
2022-04-18T00:23
2022-04-18T09:48
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Банк России возобновил возможность для финорганизаций продавать наличную валюту гражданам.Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12 процентов на покупку валюты.Ограничительную меру Банк России ввел в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
00:23 18.04.2022 (обновлено: 09:48 18.04.2022)
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках
Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках