https://ria.ru/20220418/valyuta-1784014427.html

ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках

ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках - РИА Новости, 18.04.2022

ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках

Банк России возобновил возможность для финорганизаций продавать наличную валюту гражданам. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T00:23

2022-04-18T00:23

2022-04-18T09:48

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Банк России возобновил возможность для финорганизаций продавать наличную валюту гражданам.Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12 процентов на покупку валюты.Ограничительную меру Банк России ввел в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.

https://ria.ru/20220413/dollar-1783231111.html

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2022

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экономика, центральный банк рф (цб рф)