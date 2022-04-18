Рейтинг@Mail.ru
"Ъ": в Литве застряли тысячи вагонов, следовавших в Калининград - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/vagony-1784069393.html
В Литве из-за санкций застряли тысячи вагонов, следовавших в Калининград
"Ъ": в Литве застряли тысячи вагонов, следовавших в Калининград - РИА Новости, 18.04.2022
В Литве из-за санкций застряли тысячи вагонов, следовавших в Калининград
В Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:32
2022-04-18T13:21
экономика
литва
финляндия
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781290725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd71112db3b261f09d030bb4db5cfaf.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в адрес Минтранса.Отмечается, что вандалы регулярно портят вагоны, но при выезде этот факт нигде не фиксируется.По информации "Ъ", похожая ситуация сложилась при транзите цистерн с нефтяными грузами через территорию Финляндии.В начале апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России из-за специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, меры включают запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого из России. Это также касается реактивного топлива, квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения. Кроме того, санкции предусматривают запрет импорта из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220418/zhile-1784033912.html
литва
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781290725_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_e59a67fa5fe826932916f9764847b01f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, литва, финляндия, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
12:32 18.04.2022 (обновлено: 13:21 18.04.2022)
 
"Ъ": в Литве застряли тысячи вагонов, следовавших в Калининград

"Ъ" сообщил о задержании в Литве из-за санкций тысячи вагонов, следовавших в Калининград

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоварные поезда
Товарные поезда - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Товарные поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в адрес Минтранса.

"По требованию литовских властей проводятся продолжительные (от семи до 14 дней и более) проверки номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку на предмет соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов и порожнего подвижного состава", — говорится в обращении.

Отмечается, что вандалы регулярно портят вагоны, но при выезде этот факт нигде не фиксируется.
По информации "Ъ", похожая ситуация сложилась при транзите цистерн с нефтяными грузами через территорию Финляндии.
Прохожие на улице Tauentzienstrasse в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
10:10
СМИ: санкции против России ударили по еще одной отрасли в Германии
В начале апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России из-за специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, меры включают запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого из России. Это также касается реактивного топлива, квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения. Кроме того, санкции предусматривают запрет импорта из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
 
ЭкономикаЛитваФинляндияРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала