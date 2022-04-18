https://ria.ru/20220418/vagony-1784069393.html

В Литве из-за санкций застряли тысячи вагонов, следовавших в Калининград

"Ъ": в Литве застряли тысячи вагонов, следовавших в Калининград - РИА Новости, 18.04.2022

В Литве из-за санкций застряли тысячи вагонов, следовавших в Калининград

В Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:32

2022-04-18T12:32

2022-04-18T13:21

экономика

литва

финляндия

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Литве задержали около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в адрес Минтранса.Отмечается, что вандалы регулярно портят вагоны, но при выезде этот факт нигде не фиксируется.По информации "Ъ", похожая ситуация сложилась при транзите цистерн с нефтяными грузами через территорию Финляндии.В начале апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России из-за специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, меры включают запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого из России. Это также касается реактивного топлива, квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения. Кроме того, санкции предусматривают запрет импорта из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220418/zhile-1784033912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

экономика, литва, финляндия, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)