https://ria.ru/20220418/uzbekistan-1784057121.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Узбекистане в начале мая
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Узбекистане в начале мая - РИА Новости, 18.04.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Узбекистане в начале мая
Туроператоры отмечают, что в валюте стоимость каникул в Узбекистане в этом году не изменилась по сравнению с прошлым, но в рублях цены заметно выросли, сообщает РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:04
2022-04-18T14:04
2022-04-18T14:04
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Туроператоры отмечают, что в валюте стоимость каникул в Узбекистане в этом году не изменилась по сравнению с прошлым, но в рублях цены заметно выросли, сообщает АТОР.Наибольшей популярностью у российских туристов пользуются экскурсионные поездки. Сейчас приобрести путевки на неделю с перелетом и проживанием в отеле категории четыре звезды можно за 105 тысяч рублей на двоих.Остановка в отеле категории три звезды позволит удешевить поездку на 18 тысяч рублей.Участники рынка отмечают, что сейчас растет интерес к направлению. Ведь туристы успевают не только отдохнуть, но и обзавестись банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard, ушедших из РФ.Российским путешественникам для въезда в Узбекистан нужны загранпаспорт и прививочный сертификат, результаты тестов не требуются. Страна признает отечественные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".Не прошедшим иммунизацию гостям необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Альтернатива — экспресс-анализ в аэропорту по прилете.Въезжающим на срок до 60 дней виза не нужна.
https://ria.ru/20210330/uzbekistan-1602856598.html
https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, узбекистан, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Узбекистане в начале мая
Туроператоры отмечают рост спроса на поездки в Узбекистан даже при ощутимом увеличении цен
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Туроператоры отмечают, что в валюте стоимость каникул в Узбекистане в этом году не изменилась по сравнению с прошлым, но в рублях цены заметно выросли, сообщает
АТОР.
Наибольшей популярностью у российских туристов пользуются экскурсионные поездки. Сейчас приобрести путевки на неделю с перелетом и проживанием в отеле категории четыре звезды можно за 105 тысяч рублей на двоих.
Остановка в отеле категории три звезды позволит удешевить поездку на 18 тысяч рублей.
Участники рынка отмечают, что сейчас растет интерес к направлению. Ведь туристы успевают не только отдохнуть, но и обзавестись банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard, ушедших из РФ.
Российским путешественникам для въезда в Узбекистан нужны загранпаспорт и прививочный сертификат, результаты тестов не требуются. Страна признает отечественные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Не прошедшим иммунизацию гостям необходимо получить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Альтернатива — экспресс-анализ в аэропорту по прилете.
Въезжающим на срок до 60 дней виза не нужна.