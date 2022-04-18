Националисты на Украине находятся "на последнем издыхании", заявил сенатор
Сенатор Бондарев заявил, что националисты на Украине находятся "на последнем издыхании"
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Победа российского оружия на Украине близка, националисты там находятся "при последнем издыхании", заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Доказательством тому, считает он, являются диверсии и атаки по российским поселкам со стороны украинских военных и агентов СБУ.
"Победа российского оружия близка, и подобные попытки дестабилизировать ситуацию на приграничных территориях свидетельствуют как раз о том, что националисты находятся на последнем издыхании. Сколько бы их ни снабжали вооружениями и военной техникой страны НАТО, шансы на сохранение статуса-кво и у украинского руководства, и у украинской армии равны нулю", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Бондарева, попытки украинских военных посеять панику среди россиян тщетны. "Граждане России в основной массе своей сплотились вокруг нашего президента и национального лидера Владимира Владимировича Путина. Враг будет скоро окончательно разбит. И ему надо это осознать, перестать заниматься провокациями, обрести разум и сдаться", - добавил сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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