https://ria.ru/20220418/ukraina-1784204661.html

Националисты на Украине находятся "на последнем издыхании", заявил сенатор

Националисты на Украине находятся "на последнем издыхании", заявил сенатор - РИА Новости, 18.04.2022

Националисты на Украине находятся "на последнем издыхании", заявил сенатор

Победа российского оружия на Украине близка, националисты там находятся "при последнем издыхании", заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T23:37

2022-04-18T23:37

2022-04-18T23:37

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Победа российского оружия на Украине близка, националисты там находятся "при последнем издыхании", заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Доказательством тому, считает он, являются диверсии и атаки по российским поселкам со стороны украинских военных и агентов СБУ.Бондарев подчеркнул, что Киев продолжает деструктивную деятельность, направленную на затягивание переговорного процесса. "Осуществляются диверсионные действия и атаки по мирным российским посёлкам со стороны ВСУ и агентов СБУ", - напомнил он.По словам Бондарева, попытки украинских военных посеять панику среди россиян тщетны. "Граждане России в основной массе своей сплотились вокруг нашего президента и национального лидера Владимира Владимировича Путина. Враг будет скоро окончательно разбит. И ему надо это осознать, перестать заниматься провокациями, обрести разум и сдаться", - добавил сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире, ситуация в днр и лнр