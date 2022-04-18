https://ria.ru/20220418/ukraina-1784172459.html

СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину

СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину - РИА Новости, 18.04.2022

СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину

Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров выехал из страны, сообщил источник в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:41

2022-04-18T18:41

2022-04-18T18:41

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров выехал из страны, сообщил источник в правоохранительных органах.По данным источника, Насиров выехал в Израиль еще до начала российской спецоперации на Украине.Насиров стал подозреваемым по делу экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко, которого обвиняют в хищении госимущества в особо крупных размерах. По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.

украина

израиль

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, в мире, израиль, верховная рада украины