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СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину
СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину - РИА Новости, 18.04.2022
СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину
Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров выехал из страны, сообщил источник в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:41
2022-04-18T18:41
2022-04-18T18:41
украина
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израиль
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров выехал из страны, сообщил источник в правоохранительных органах.По данным источника, Насиров выехал в Израиль еще до начала российской спецоперации на Украине.Насиров стал подозреваемым по делу экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко, которого обвиняют в хищении госимущества в особо крупных размерах. По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, израиль, верховная рада украины
СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину
"Украинские новости": подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину