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СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину - РИА Новости, 18.04.2022
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СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину
СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину - РИА Новости, 18.04.2022
СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину
Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров выехал из страны, сообщил источник в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:41
2022-04-18T18:41
украина
в мире
израиль
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров выехал из страны, сообщил источник в правоохранительных органах.По данным источника, Насиров выехал в Израиль еще до начала российской спецоперации на Украине.Насиров стал подозреваемым по делу экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко, которого обвиняют в хищении госимущества в особо крупных размерах. По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.
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украина, в мире, израиль, верховная рада украины
18:41 18.04.2022
 
СМИ: подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину

"Украинские новости": подозреваемый в хищении экс-глава фискальной службы покинул Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров выехал из страны, сообщил источник в правоохранительных органах.
"Выехал из Украины за границу", - сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, Насиров выехал в Израиль еще до начала российской спецоперации на Украине.
Насиров стал подозреваемым по делу экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко, которого обвиняют в хищении госимущества в особо крупных размерах. По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.
 
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