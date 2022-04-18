https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html

В Крыму считают, что Украина больше не сможет скрывать военную катастрофу

В Крыму считают, что Украина больше не сможет скрывать военную катастрофу - РИА Новости, 18.04.2022

В Крыму считают, что Украина больше не сможет скрывать военную катастрофу

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что потери украинской армии в ходе спецоперации России говорят о военной катастрофе Киева, которую... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:03

2022-04-18T16:03

2022-04-18T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

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владимир константинов

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что потери украинской армии в ходе спецоперации России говорят о военной катастрофе Киева, которую больше невозможно скрывать с помощью информационной войны. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что потери войск Украины составили более 23 тысяч человек.Владимиру Зеленскому, заявляющему о готовности сражаться с Россией хоть десять лет, Константинов ответил: "Хватит ли Украины хоть на десять недель? Что там с экономикой, продовольствием? Где брать деньги на зарплату, и что на нее покупать?"Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784018927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, владимир константинов, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины