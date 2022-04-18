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В Крыму считают, что Украина больше не сможет скрывать военную катастрофу - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html
В Крыму считают, что Украина больше не сможет скрывать военную катастрофу
В Крыму считают, что Украина больше не сможет скрывать военную катастрофу - РИА Новости, 18.04.2022
В Крыму считают, что Украина больше не сможет скрывать военную катастрофу
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что потери украинской армии в ходе спецоперации России говорят о военной катастрофе Киева, которую... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:03
2022-04-18T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
республика крым
владимир константинов
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что потери украинской армии в ходе спецоперации России говорят о военной катастрофе Киева, которую больше невозможно скрывать с помощью информационной войны. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что потери войск Украины составили более 23 тысяч человек.Владимиру Зеленскому, заявляющему о готовности сражаться с Россией хоть десять лет, Константинов ответил: "Хватит ли Украины хоть на десять недель? Что там с экономикой, продовольствием? Где брать деньги на зарплату, и что на нее покупать?"Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, украина, республика крым, владимир константинов, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
16:03 18.04.2022 (обновлено: 17:42 18.04.2022)
 
В Крыму считают, что Украина больше не сможет скрывать военную катастрофу

Спикер парламента Крыма Константинов: скрывать военную катастрофу Украины уже невозможно

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области
Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что потери украинской армии в ходе спецоперации России говорят о военной катастрофе Киева, которую больше невозможно скрывать с помощью информационной войны. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что потери войск Украины составили более 23 тысяч человек.

"Военная катастрофа на Украине уже случилась, скрывать ее с помощью информационной войны станет невозможно. Убежден, что реальные потери еще больше. В ответ Киев проводит лютую мобилизацию и кидает в огонь необученных людей. Им их не жалко", — написал Константинов на своей странице во "ВКонтакте".

Владимиру Зеленскому, заявляющему о готовности сражаться с Россией хоть десять лет, Константинов ответил: "Хватит ли Украины хоть на десять недель? Что там с экономикой, продовольствием? Где брать деньги на зарплату, и что на нее покупать?"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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