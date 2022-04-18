https://ria.ru/20220418/ukraina-1784122526.html

Аксенов сравнил киевский режим с сатанистами

Аксенов сравнил киевский режим с сатанистами - РИА Новости, 18.04.2022

Аксенов сравнил киевский режим с сатанистами

Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне сообщений о подготовке на Пасху провокаций с многочисленными жертвами назвал киевский режим сатанистами. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:18

2022-04-18T15:18

2022-04-18T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на фоне сообщений о подготовке на Пасху провокаций с многочисленными жертвами назвал киевский режим сатанистами.Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил во вторник, что киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку намеченных на Пасху изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях."Мы понимаем, что в лице этого режима имеем дело не только с антирусской, но и с антихристианской силой. Проще говоря, с сатанистами. Нацизм, язычество, оккультизм и сатанизм всегда шли рука об руку – так было в Третьем рейхе, так сегодня происходит на Украине", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, неслучайно на базе нацистских боевиков под Мариуполем на днях обнаружили языческий идол, а организация "Сатанинский храм" из США, как сообщают СМИ, высказалась в поддержку Украины и устроила сбор средств для такой поддержки."Так что Украине после освобождения понадобится не только денацификация, но и серьезное духовное "лечение". Не только новый Нюрнберг, но и, образно говоря, крещение в водах Днепра. Идол бандеровской государственности, которому принесены уже тысячи кровавых жертв, должен быть разрушен", - подчеркнул глава республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784057573.html

https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783978461.html

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Ольга Маркова

в мире, михаил мизинцев, украина, россия, донбасс, владимир путин, республика крым, сергей аксенов (политик)