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Появились кадры пуска "Искандером" ракеты по командному пункту бригады ВСУ

Появились кадры пуска "Искандером" ракеты по командному пункту бригады ВСУ - РИА Новости, 18.04.2022

Появились кадры пуска "Искандером" ракеты по командному пункту бригады ВСУ

Минобороны России опубликовало видеозапись старта баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по командному пункту механизированной... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:54

2022-04-18T13:54

2022-04-18T14:10

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

вооруженные силы украины

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеозапись старта баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по командному пункту механизированной бригады вооруженных сил Украины.В видео демонстрируется выход пусковой установки ракетного комплекса на заданную позицию, подготовка и осуществление пуска ракеты.В ведомстве отмечают, что высокоточным ударом ракет были ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника с личным составом подразделения ВСУ. В Минобороны уточняют, что информация о пункте управления была получена по разведывательным каналам и подтвердилась в ходе проверки данных техническими средствами разведки.

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Работа "Искандера" по уничтожению командного пункта бригады ВСУ. Видео Минобороны РФ Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов ОТРК "Искандер" по уничтожению командного пункта механизированной бригады украинских войск. 2022-04-18T13:54 true PT1M00S

Конашенков: "Уничтожено четыре склада вооружения и военной техники" Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-04-18T13:54 true PT2M20S

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), видео