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Появились кадры пуска "Искандером" ракеты по командному пункту бригады ВСУ
Появились кадры пуска "Искандером" ракеты по командному пункту бригады ВСУ - РИА Новости, 18.04.2022
Появились кадры пуска "Искандером" ракеты по командному пункту бригады ВСУ
Минобороны России опубликовало видеозапись старта баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по командному пункту механизированной... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:54
2022-04-18T13:54
2022-04-18T14:10
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
вооруженные силы украины
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеозапись старта баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по командному пункту механизированной бригады вооруженных сил Украины.В видео демонстрируется выход пусковой установки ракетного комплекса на заданную позицию, подготовка и осуществление пуска ракеты.В ведомстве отмечают, что высокоточным ударом ракет были ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника с личным составом подразделения ВСУ. В Минобороны уточняют, что информация о пункте управления была получена по разведывательным каналам и подтвердилась в ходе проверки данных техническими средствами разведки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Работа "Искандера" по уничтожению командного пункта бригады ВСУ. Видео Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов ОТРК "Искандер" по уничтожению командного пункта механизированной бригады украинских войск.
2022-04-18T13:54
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Конашенков: "Уничтожено четыре склада вооружения и военной техники"
Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-18T13:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
13:54 18.04.2022 (обновлено: 14:10 18.04.2022)
Появились кадры пуска "Искандером" ракеты по командному пункту бригады ВСУ
Минобороны опубликовало кадры пуска "Искандером" ракеты по командному пункту бригады ВСУ