https://ria.ru/20220418/ukraina-1784072565.html
Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище
Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище - РИА Новости, 18.04.2022
Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище
Украинские националисты из отряда "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) при отступлении из Мариуполя заблокировали мирных жителей в РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:41
2022-04-18T12:41
2022-04-18T13:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
донецк (днр)
признание днр и лнр в россии
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МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Украинские националисты из отряда "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) при отступлении из Мариуполя заблокировали мирных жителей в подземном убежище, рассказал РИА Новости горожанин по имени Михаил.На вопрос, зачем националисты это сделали, он ответил: "Чтоб не вышли".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.На данный момент город практически полностью освобожден, а оставшаяся украинская группировка окружена на территории металлургического комбината "Азовсталь".
https://ria.ru/20220418/mariupol-1784037540.html
мариуполь
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
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"Чтобы не вышли" – очевидец о том, зачем азовцы заблокировали жителей Мариуполя в бомбоубежище
Украинские националисты из отряда "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) при отступлении из Мариуполя заблокировали мирных жителей в подземном убежище, рассказал РИА Новости горожанин по имени Михаил.
2022-04-18T12:41
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, донецк (днр), признание днр и лнр в россии
12:41 18.04.2022 (обновлено: 13:07 18.04.2022)
Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище
Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище