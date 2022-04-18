https://ria.ru/20220418/ukraina-1784072565.html

Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище

Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище - РИА Новости, 18.04.2022

Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище

Украинские националисты из отряда "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) при отступлении из Мариуполя заблокировали мирных жителей в РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:41

2022-04-18T12:41

2022-04-18T13:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

донецк (днр)

признание днр и лнр в россии

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МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Украинские националисты из отряда "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) при отступлении из Мариуполя заблокировали мирных жителей в подземном убежище, рассказал РИА Новости горожанин по имени Михаил.На вопрос, зачем националисты это сделали, он ответил: "Чтоб не вышли".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.На данный момент город практически полностью освобожден, а оставшаяся украинская группировка окружена на территории металлургического комбината "Азовсталь".

https://ria.ru/20220418/mariupol-1784037540.html

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донецкая народная республика

донецк (днр)

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Чтобы не вышли" – очевидец о том, зачем азовцы заблокировали жителей Мариуполя в бомбоубежище Украинские националисты из отряда "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) при отступлении из Мариуполя заблокировали мирных жителей в подземном убежище, рассказал РИА Новости горожанин по имени Михаил. 2022-04-18T12:41 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, донецк (днр), признание днр и лнр в россии