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Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784072565.html
Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище
Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище - РИА Новости, 18.04.2022
Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище
Украинские националисты из отряда "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) при отступлении из Мариуполя заблокировали мирных жителей в РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:41
2022-04-18T13:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
донецк (днр)
признание днр и лнр в россии
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МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Украинские националисты из отряда "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) при отступлении из Мариуполя заблокировали мирных жителей в подземном убежище, рассказал РИА Новости горожанин по имени Михаил.На вопрос, зачем националисты это сделали, он ответил: "Чтоб не вышли".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.На данный момент город практически полностью освобожден, а оставшаяся украинская группировка окружена на территории металлургического комбината "Азовсталь".
https://ria.ru/20220418/mariupol-1784037540.html
мариуполь
донецкая народная республика
донецк (днр)
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Мадина Моргоева
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"Чтобы не вышли" – очевидец о том, зачем азовцы заблокировали жителей Мариуполя в бомбоубежище
Украинские националисты из отряда "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) при отступлении из Мариуполя заблокировали мирных жителей в подземном убежище, рассказал РИА Новости горожанин по имени Михаил.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, донецк (днр), признание днр и лнр в россии
12:41 18.04.2022 (обновлено: 13:07 18.04.2022)
 
Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище

Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище

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МАРИУПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Украинские националисты из отряда "Азов" (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) при отступлении из Мариуполя заблокировали мирных жителей в подземном убежище, рассказал РИА Новости горожанин по имени Михаил.
"Войска, которые украинские, Нацгвардия – те сдаются, а эти ["Азов"], они не сдаются, они будут до последнего. Когда они утекали отсюда, они закидали бомбоубежище ящиками из-под патронов. Если б не ДНР, люди б до сих пор там сидели", - сказал собеседник агентства.
На вопрос, зачем националисты это сделали, он ответил: "Чтоб не вышли".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.
На данный момент город практически полностью освобожден, а оставшаяся украинская группировка окружена на территории металлургического комбината "Азовсталь".
Разрушенные дома около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
10:22
Украинские боевики дважды пытались вырваться из окружения в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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