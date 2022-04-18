https://ria.ru/20220418/ukraina-1784070116.html

Большинству украинцев запретят покидать страну без загранпаспорта

Большинству украинцев запретят покидать страну без загранпаспорта - РИА Новости, 18.04.2022

Большинству украинцев запретят покидать страну без загранпаспорта

Большинство украинских беженцев больше не смогут покинуть страну без загранпаспортов, исключение могут сделать только для тех, кто следует из регионов, в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:35

2022-04-18T12:35

2022-04-18T12:48

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Большинство украинских беженцев больше не смогут покинуть страну без загранпаспортов, исключение могут сделать только для тех, кто следует из регионов, в которых идут боевые действия, заявил в понедельник представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.Он подчеркнул, что жителям других регионов будет отказано в пропуске через границу без загранпаспорта.На протяжении последних полутора месяцев украинские граждане без загранпаспортов могли свободно попасть в Европейский союз. Демченко заявил, что это происходило из-за большой загруженности сотрудников ведомства, не успевавших оформлять надлежащим образом документы массово устремившихся за границу украинцев.Вечером в воскресенье компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила в своем официальном Telegram-канале о случаях высадки сотрудниками Госпогранслужбы украинских беженцев на границе со странами Европейского союза из-за отсутствия у них загранпаспортов.Уточняется, что об изменениях в порядке пересечения границы "Украинские железные дороги" и пассажиров в известность не поставили.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220322/krizis-1779347536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, украинская железная дорога, европа, евросоюз