12:06 18.04.2022 (обновлено: 13:15 18.04.2022)
Украина готовит провокации в пасхальную ночь, заявили в Минобороны
Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с обстрелом храмов на Пасху
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У российских военных есть доказательства, что Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По данным ведомства, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях Украины планируется обстрелять православные храмы из тяжелого вооружения, чтобы затем обвинить российских военных в массовых убийствах мирного населения. Киев готовит эти провокации про поддержке некоторых западных стран.
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"Из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы") с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь", — пояснил генерал.
Для того чтобы зафиксировать якобы "бесчинства русских" и раскрутить фейки, Киев собирается привлечь большое количество репортеров западных информагентств.
Мизинцев подчеркнул, что Минобороны "заблаговременно предупреждает" страны Запада, что у России есть "оперативная доказательная база" готовящихся преступлений.
Генерал подчеркнул, что это срочное заявление должно быть немедленно опубликовано и доведено до ООН, ОБСЕ, Красного Креста и других организаций, которые могут повлиять на Киев, чтобы предотвратить эту бесчеловечную провокацию.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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