12:03 18.04.2022 (обновлено: 12:12 18.04.2022)
Росгвардия рассказала о работе спецназа на Украине
Росгвардейцы изъяли арсенал в Харьковской области и отбили атаку диверсантов в Запорожье
Сотрудники Росгвардии с собакой в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росгвардия рассказала о новых эпизодах работы ведомственного спецназа и других подразделений в ходе спецоперации на Украине: так, в Харьковской области удалось изъять арсенал, а в Запорожской области офицер ценой своей жизни отбил атаку диверсантов.
"В ходе проведения адресных проверок в одном из населённых пунктов в Харьковской области спецназовцы Росгвардии за один день обнаружили и изъяли переносной зенитный ракетный комплекс, 9 автоматов АК-74, 8 единиц охотничьего оружия, несколько сотен патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
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Несколькими днями ранее росгвардейцы вели бои с противником в Запорожской области. В ходе боестолкновения на окраине одного из населенных пунктов на окраине области офицер ведомства старший лейтенант Н. Перков уничтожил двух националистов из состава диверсантов.
По заявлению ведомства, он отвлек внимание на себя, дав возможность подчиненным занять позиции для обороны. Получив смертельное ранение, Перков продолжил вести огонь до последнего патрона. В результате мужественных действий офицера атака была отбита.
Также сообщается, что в том же бою отличились старший сержант Р. Бабахов и ефрейтор Д. Кошелев. Бабахов подавил две огневые точки противника и уничтожил пулеметный расчет. Он прикрыл своего раненого командира, которому оказывали помощь. Кошелев выявил позицию гранатометчика, ведущего огонь по бронетехнике, и точным выстрелом уничтожил его.
"В окрестностях другого населённого пункта при проведении разведывательно-поисковых мероприятий сапер Росгвардии ефрейтор В. Осадченко действовал в составе головного дозора. В ходе движения он обнаружил схрон противника, который был заминирован. Действуя умело и решительно, ефрейтор Осадченко произвел разминирование. В результате росгвардейцы захватили несколько единиц вооружения и большое количество боеприпасов противника", - добавили в ведомстве.