https://ria.ru/20220418/ukraina-1784061390.html

Росгвардия рассказала о работе спецназа на Украине

Росгвардия рассказала о работе спецназа на Украине - РИА Новости, 18.04.2022

Росгвардия рассказала о работе спецназа на Украине

Росгвардия рассказала о новых эпизодах работы ведомственного спецназа и других подразделений в ходе спецоперации на Украине: так, в Харьковской области удалось... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:03

2022-04-18T12:03

2022-04-18T12:12

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

харьковская область

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ак-74

украина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росгвардия рассказала о новых эпизодах работы ведомственного спецназа и других подразделений в ходе спецоперации на Украине: так, в Харьковской области удалось изъять арсенал, а в Запорожской области офицер ценой своей жизни отбил атаку диверсантов."В ходе проведения адресных проверок в одном из населённых пунктов в Харьковской области спецназовцы Росгвардии за один день обнаружили и изъяли переносной зенитный ракетный комплекс, 9 автоматов АК-74, 8 единиц охотничьего оружия, несколько сотен патронов различного калибра", - говорится в сообщении.Несколькими днями ранее росгвардейцы вели бои с противником в Запорожской области. В ходе боестолкновения на окраине одного из населенных пунктов на окраине области офицер ведомства старший лейтенант Н. Перков уничтожил двух националистов из состава диверсантов.По заявлению ведомства, он отвлек внимание на себя, дав возможность подчиненным занять позиции для обороны. Получив смертельное ранение, Перков продолжил вести огонь до последнего патрона. В результате мужественных действий офицера атака была отбита.Также сообщается, что в том же бою отличились старший сержант Р. Бабахов и ефрейтор Д. Кошелев. Бабахов подавил две огневые точки противника и уничтожил пулеметный расчет. Он прикрыл своего раненого командира, которому оказывали помощь. Кошелев выявил позицию гранатометчика, ведущего огонь по бронетехнике, и точным выстрелом уничтожил его."В окрестностях другого населённого пункта при проведении разведывательно-поисковых мероприятий сапер Росгвардии ефрейтор В. Осадченко действовал в составе головного дозора. В ходе движения он обнаружил схрон противника, который был заминирован. Действуя умело и решительно, ефрейтор Осадченко произвел разминирование. В результате росгвардейцы захватили несколько единиц вооружения и большое количество боеприпасов противника", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220416/unichtozhenie-1783844375.html

https://ria.ru/20220413/punkt-1783370042.html

харьковская область

запорожская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ак-74, украина