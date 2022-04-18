https://ria.ru/20220418/ukraina-1784057573.html

Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине, заявил Кива

Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине, заявил Кива - РИА Новости, 18.04.2022

Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине, заявил Кива

Лишенный мандата депутат украинского парламента Илья Кива считает, что Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за поступающей... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:48

2022-04-18T11:48

2022-04-18T11:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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telegram (приложение)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат украинского парламента Илья Кива считает, что Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за поступающей международной финансовой помощи."Зеленскому сегодня очень выгодно затягивать время и конфликт, так как со всего мира идет финансовая помощь - сотни миллионов долларов, которые попадают на счета специальных фондов, контролируемых офисом президента, и там плодотворно разворовываются. В этой схеме обогащения находятся и западные политики, которые получают от своей же помощи хорошие откаты", - написал Кива в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1784010330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии