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Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине, заявил Кива - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784057573.html
Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине, заявил Кива
Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине, заявил Кива - РИА Новости, 18.04.2022
Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине, заявил Кива
Лишенный мандата депутат украинского парламента Илья Кива считает, что Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за поступающей... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:48
2022-04-18T11:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
telegram (приложение)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат украинского парламента Илья Кива считает, что Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за поступающей международной финансовой помощи."Зеленскому сегодня очень выгодно затягивать время и конфликт, так как со всего мира идет финансовая помощь - сотни миллионов долларов, которые попадают на счета специальных фондов, контролируемых офисом президента, и там плодотворно разворовываются. В этой схеме обогащения находятся и западные политики, которые получают от своей же помощи хорошие откаты", - написал Кива в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1784010330.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии
11:48 18.04.2022 (обновлено: 11:53 18.04.2022)
 
Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине, заявил Кива

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТерритория Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе
Территория Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Территория Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат украинского парламента Илья Кива считает, что Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за поступающей международной финансовой помощи.
"Зеленскому сегодня очень выгодно затягивать время и конфликт, так как со всего мира идет финансовая помощь - сотни миллионов долларов, которые попадают на счета специальных фондов, контролируемых офисом президента, и там плодотворно разворовываются. В этой схеме обогащения находятся и западные политики, которые получают от своей же помощи хорошие откаты", - написал Кива в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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