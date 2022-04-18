https://ria.ru/20220418/ukraina-1784051203.html

Украинские пограничники с 24 февраля задержали 2,5 тысячи мужчин

Украинские пограничники с 24 февраля задержали 2,5 тысячи мужчин - РИА Новости, 18.04.2022

Украинские пограничники с 24 февраля задержали 2,5 тысячи мужчин

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в понедельник заявил, что с 24 февраля на границе были задержаны около 2,5 тысячи мужчин,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:26

2022-04-18T11:26

2022-04-18T11:26

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в понедельник заявил, что с 24 февраля на границе были задержаны около 2,5 тысячи мужчин, пытавшихся нелегально покинуть страну. На Украине с 24 февраля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну в связи с вводом военного положения."Около 2,5 тысячи наших соотечественников, мужчин, было задержано на государственной границе при попытке вопреки введенным ограничениям покинуть пределы Украины", - сказал Демченко в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, большая их часть - 2,1 тысячи человек, пыталась покинуть страну нелегально, минуя пункты пропуска. Остальные пытались пересечь границу в пунктах пропуска, подделывая документы или пытаясь подкупить пограничников, либо переодеваясь в женщин и используя документы других лиц, рассказал представитель погранслужбы. Он также сообщил, что все нарушители "были задержаны и возвращены назад на Украину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220313/granitsa-1777932709.html

https://ria.ru/20220313/kiev-1777929804.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр