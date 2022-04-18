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Украинские пограничники с 24 февраля задержали 2,5 тысячи мужчин - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784051203.html
Украинские пограничники с 24 февраля задержали 2,5 тысячи мужчин
Украинские пограничники с 24 февраля задержали 2,5 тысячи мужчин - РИА Новости, 18.04.2022
Украинские пограничники с 24 февраля задержали 2,5 тысячи мужчин
Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в понедельник заявил, что с 24 февраля на границе были задержаны около 2,5 тысячи мужчин,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:26
2022-04-18T11:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в понедельник заявил, что с 24 февраля на границе были задержаны около 2,5 тысячи мужчин, пытавшихся нелегально покинуть страну. На Украине с 24 февраля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну в связи с вводом военного положения."Около 2,5 тысячи наших соотечественников, мужчин, было задержано на государственной границе при попытке вопреки введенным ограничениям покинуть пределы Украины", - сказал Демченко в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, большая их часть - 2,1 тысячи человек, пыталась покинуть страну нелегально, минуя пункты пропуска. Остальные пытались пересечь границу в пунктах пропуска, подделывая документы или пытаясь подкупить пограничников, либо переодеваясь в женщин и используя документы других лиц, рассказал представитель погранслужбы. Он также сообщил, что все нарушители "были задержаны и возвращены назад на Украину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220313/granitsa-1777932709.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
11:26 18.04.2022
 
Украинские пограничники с 24 февраля задержали 2,5 тысячи мужчин

Украинские пограничники с 24 февраля задержали 2,5 тысячи мужчин, хотевших покинуть страну

© РИА Новости / СтрингерУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Украинский пограничник. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в понедельник заявил, что с 24 февраля на границе были задержаны около 2,5 тысячи мужчин, пытавшихся нелегально покинуть страну. На Украине с 24 февраля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну в связи с вводом военного положения.
"Около 2,5 тысячи наших соотечественников, мужчин, было задержано на государственной границе при попытке вопреки введенным ограничениям покинуть пределы Украины", - сказал Демченко в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, большая их часть - 2,1 тысячи человек, пыталась покинуть страну нелегально, минуя пункты пропуска. Остальные пытались пересечь границу в пунктах пропуска, подделывая документы или пытаясь подкупить пограничников, либо переодеваясь в женщин и используя документы других лиц, рассказал представитель погранслужбы. Он также сообщил, что все нарушители "были задержаны и возвращены назад на Украину".
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 15:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На границе Украины задержали мужчину с записью в военбилете о тяжелых родах
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 14:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киевлянин пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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