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ВС России уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин
ВС России уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 18.04.2022
ВС России уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин
Свыше 2,3 тысяч украинских танков и других бронемашин уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:28
2022-04-18T10:28
2022-04-18T10:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Свыше 2,3 тысяч украинских танков и других бронемашин уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2 326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
ВС России уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин
Минобороны: российские военные уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин