https://ria.ru/20220418/ukraina-1784038984.html

ВС России уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин

ВС России уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 18.04.2022

ВС России уничтожили более 2,3 тысячи украинских танков и бронемашин

Свыше 2,3 тысяч украинских танков и других бронемашин уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:28

2022-04-18T10:28

2022-04-18T10:28

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

украина

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Свыше 2,3 тысяч украинских танков и других бронемашин уже уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2 326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)