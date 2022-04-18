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"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784037134.html
"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники
"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники - РИА Новости, 18.04.2022
"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники
Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:21
2022-04-18T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
искандер-м
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск", - заявил он.
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Конашенков: "Уничтожено четыре склада вооружения и военной техники"
Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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безопасность, украина, искандер-м, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:21 18.04.2022 (обновлено: 11:47 18.04.2022)
 
"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники

Минобороны: "Искандеры" ракетами уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск", - заявил он.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
10:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские войска за ночь уничтожили 16 украинских военных объектов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаИскандер-МИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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