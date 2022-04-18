https://ria.ru/20220418/ukraina-1784037134.html
"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники
"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники - РИА Новости, 18.04.2022
"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники
Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:21
2022-04-18T10:21
2022-04-18T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
искандер-м
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск", - заявил он.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784036464.html
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Конашенков: "Уничтожено четыре склада вооружения и военной техники"
Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-18T10:21
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PT2M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, искандер-м, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:21 18.04.2022 (обновлено: 11:47 18.04.2022)
"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники
Минобороны: "Искандеры" ракетами уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники