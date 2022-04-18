https://ria.ru/20220418/ukraina-1784037134.html

"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники

"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники - РИА Новости, 18.04.2022

"Искандеры" уничтожили четыре склада вооружения и украинской техники

Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:21

2022-04-18T10:21

2022-04-18T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

искандер-м

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск", - заявил он.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784036464.html

украина

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Ольга Фомченкова

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Конашенков: "Уничтожено четыре склада вооружения и военной техники" Ударами ракет "Искандер" уничтожены четыре украинских военных склада, а также три района сосредоточения живой силы противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-04-18T10:21 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, искандер-м, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)