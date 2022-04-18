https://ria.ru/20220418/ukraina-1784036464.html

Российские войска за ночь уничтожили 16 украинских военных объектов

Российские войска за ночь уничтожили 16 украинских военных объектов - РИА Новости, 18.04.2022

Российские войска за ночь уничтожили 16 украинских военных объектов

Шестнадцать военных объектов Украины уничтожены высокоточными ракетами с воздуха в течение ночи, среди них – пять командных пунктов противника, хранилище... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:19

2022-04-18T10:19

2022-04-18T10:24

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_0:0:1847:1040_1920x0_80_0_0_e8938a69a66339b7fd93a99921f8fd82.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Шестнадцать военных объектов Украины уничтожены высокоточными ракетами с воздуха в течение ночи, среди них – пять командных пунктов противника, хранилище топлива и три склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожены 16 украинских военных объектов. В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев", - заявил он.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс