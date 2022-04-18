https://ria.ru/20220418/ukraina-1784036464.html
Российские войска за ночь уничтожили 16 украинских военных объектов
Российские войска за ночь уничтожили 16 украинских военных объектов - РИА Новости, 18.04.2022
Российские войска за ночь уничтожили 16 украинских военных объектов
Шестнадцать военных объектов Украины уничтожены высокоточными ракетами с воздуха в течение ночи, среди них – пять командных пунктов противника, хранилище... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:19
2022-04-18T10:19
2022-04-18T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_0:0:1847:1040_1920x0_80_0_0_e8938a69a66339b7fd93a99921f8fd82.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Шестнадцать военных объектов Украины уничтожены высокоточными ракетами с воздуха в течение ночи, среди них – пять командных пунктов противника, хранилище топлива и три склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожены 16 украинских военных объектов. В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев", - заявил он.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_bfbd43d9b2c5910a5ee3e1841ba4e905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
10:19 18.04.2022 (обновлено: 10:24 18.04.2022)
Российские войска за ночь уничтожили 16 украинских военных объектов
Минобороны: ракетами с воздуха за ночь уничтожены 16 украинских военных объектов
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Шестнадцать военных объектов Украины уничтожены высокоточными ракетами с воздуха в течение ночи, среди них – пять командных пунктов противника, хранилище топлива и три склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожены 16 украинских военных объектов. В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев", - заявил он.