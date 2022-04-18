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Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784030946.html
Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом
Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом - РИА Новости, 18.04.2022
Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом
Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон не стал называть события на Украине геноцидом. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:47
2022-04-18T13:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
франция
украина
россия
марин ле пен
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ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон не стал называть события на Украине геноцидом.Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля также не стал оценивать происходящее на Украине как геноцид, призвав осторожно употреблять термины. Кроме того, он назвал русских и украинцев братскими народами. Такой же позиции по отношению к российской спецоперации придерживается и кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/bayden-1783440493.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, франция, украина, россия, марин ле пен
09:47 18.04.2022 (обновлено: 13:50 18.04.2022)
 
Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом

Госсекретарь при МИД Франции Бон отказался назвать события на Украине геноцидом

© AFP 2022 / Genya SavilovМестные жители в центре Киева
Местные жители в центре Киева - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
Местные жители в центре Киева
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон не стал называть события на Украине геноцидом.

"Нет, это не совсем так. <…> Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины", — сказал дипломат в эфире Sud Radio, отвечая на вопрос, считает ли он действия России на Украине геноцидом.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля также не стал оценивать происходящее на Украине как геноцид, призвав осторожно употреблять термины. Кроме того, он назвал русских и украинцев братскими народами.
Такой же позиции по отношению к российской спецоперации придерживается и кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
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Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияУкраинаРоссияМарин Ле Пен
 
 
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