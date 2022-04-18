https://ria.ru/20220418/ukraina-1784030946.html

Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом

Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом - РИА Новости, 18.04.2022

Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон не стал называть события на Украине геноцидом. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:47

2022-04-18T09:47

2022-04-18T13:50

обострение ситуации в днр и лнр

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эммануэль макрон

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марин ле пен

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ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон не стал называть события на Украине геноцидом.Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля также не стал оценивать происходящее на Украине как геноцид, призвав осторожно употреблять термины. Кроме того, он назвал русских и украинцев братскими народами. Такой же позиции по отношению к российской спецоперации придерживается и кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/bayden-1783440493.html

https://ria.ru/20220416/bayden-1783868384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, франция, украина, россия, марин ле пен