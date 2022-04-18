09:47 18.04.2022 (обновлено: 13:50 18.04.2022)
Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом
Госсекретарь при МИД Франции Бон отказался назвать события на Украине геноцидом
Местные жители в центре Киева
ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон не стал называть события на Украине геноцидом.
"Нет, это не совсем так. <…> Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины", — сказал дипломат в эфире Sud Radio, отвечая на вопрос, считает ли он действия России на Украине геноцидом.
Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля также не стал оценивать происходящее на Украине как геноцид, призвав осторожно употреблять термины. Кроме того, он назвал русских и украинцев братскими народами.
Такой же позиции по отношению к российской спецоперации придерживается и кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.