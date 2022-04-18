https://ria.ru/20220418/ukraina-1784028508.html

ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке

ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке - РИА Новости, 18.04.2022

ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке

Украинские военные ударом тактического ракетного комплекса "Точка-У" разрушили фермерское хозяйство в городе Токмак, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:30

2022-04-18T09:30

2022-04-18T09:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские военные ударом тактического ракетного комплекса "Точка-У" разрушили фермерское хозяйство в городе Токмак, сообщило Минобороны.Как рассказал хозяин топливного склада, удар произошел в 00:17. Это время он может назвать точно, потому что у постели стояли часы."Подпрыгнули на кровати вместе с женой — было три хлопка. Два очень сильных, один — ну такой — как танк стрельнул. Все надеялись, что это не у нас", — сообщил мужчина.По его словам, восстанавливать здание уже никто не будет, а чтобы отстроить новое, придется потратить от 50 до 100 тысяч долларов.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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ВСУ полностью разрушили “Точкой-У” фермерское хозяйство в Запорожье. Видео Минобороны РФ Гражданское фермерское хозяйство в населенном пункте Токмак Запорожской области подверглось удару со стороны ВСУ, здания полностью разрушены и не подлежат восстановлению, сообщает Минобороны РФ. 2022-04-18T09:30 true PT3M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)