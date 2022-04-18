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ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке - РИА Новости, 18.04.2022
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ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке
ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке - РИА Новости, 18.04.2022
ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке
Украинские военные ударом тактического ракетного комплекса "Точка-У" разрушили фермерское хозяйство в городе Токмак, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:30
2022-04-18T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
запорожская область
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские военные ударом тактического ракетного комплекса "Точка-У" разрушили фермерское хозяйство в городе Токмак, сообщило Минобороны.Как рассказал хозяин топливного склада, удар произошел в 00:17. Это время он может назвать точно, потому что у постели стояли часы."Подпрыгнули на кровати вместе с женой — было три хлопка. Два очень сильных, один — ну такой — как танк стрельнул. Все надеялись, что это не у нас", — сообщил мужчина.По его словам, восстанавливать здание уже никто не будет, а чтобы отстроить новое, придется потратить от 50 до 100 тысяч долларов.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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ВСУ полностью разрушили “Точкой-У” фермерское хозяйство в Запорожье. Видео Минобороны РФ
Гражданское фермерское хозяйство в населенном пункте Токмак Запорожской области подверглось удару со стороны ВСУ, здания полностью разрушены и не подлежат восстановлению, сообщает Минобороны РФ.
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в мире, украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:30 18.04.2022 (обновлено: 09:53 18.04.2022)
 
ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке

Минобороны показало видео последствий удара украинской "Точкой-У" в запорожском Токмаке

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские военные ударом тактического ракетного комплекса "Точка-У" разрушили фермерское хозяйство в городе Токмак, сообщило Минобороны.
"Преступный ракетный удар нанесли военнослужащие ВСУ по мирному гражданскому фермерскому хозяйству, подвергнув жителей населенного пункта Токмак Запорожской области опасности. <...> Здания и постройки частного сельхозпредприятия полностью уничтожены и восстановлению не подлежат", — говорится в публикации.
Как рассказал хозяин топливного склада, удар произошел в 00:17. Это время он может назвать точно, потому что у постели стояли часы.
"Подпрыгнули на кровати вместе с женой — было три хлопка. Два очень сильных, один — ну такой — как танк стрельнул. Все надеялись, что это не у нас", — сообщил мужчина.
По его словам, восстанавливать здание уже никто не будет, а чтобы отстроить новое, придется потратить от 50 до 100 тысяч долларов.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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