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ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке
ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке - РИА Новости, 18.04.2022
ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке
Украинские военные ударом тактического ракетного комплекса "Точка-У" разрушили фермерское хозяйство в городе Токмак, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:30
2022-04-18T09:30
2022-04-18T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские военные ударом тактического ракетного комплекса "Точка-У" разрушили фермерское хозяйство в городе Токмак, сообщило Минобороны.Как рассказал хозяин топливного склада, удар произошел в 00:17. Это время он может назвать точно, потому что у постели стояли часы."Подпрыгнули на кровати вместе с женой — было три хлопка. Два очень сильных, один — ну такой — как танк стрельнул. Все надеялись, что это не у нас", — сообщил мужчина.По его словам, восстанавливать здание уже никто не будет, а чтобы отстроить новое, придется потратить от 50 до 100 тысяч долларов.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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ВСУ полностью разрушили “Точкой-У” фермерское хозяйство в Запорожье. Видео Минобороны РФ
Гражданское фермерское хозяйство в населенном пункте Токмак Запорожской области подверглось удару со стороны ВСУ, здания полностью разрушены и не подлежат восстановлению, сообщает Минобороны РФ.
2022-04-18T09:30
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PT3M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:30 18.04.2022 (обновлено: 09:53 18.04.2022)
ВСУ "Точкой-У" разрушили частное фермерское хозяйство в Токмаке
Минобороны показало видео последствий удара украинской "Точкой-У" в запорожском Токмаке