https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784148500.html
Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы
Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы - РИА Новости, 18.04.2022
Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы
Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:49
2022-04-18T16:49
2022-04-18T16:49
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Как сообщали столичные СК и прокуратура, тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве."Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери", - сказала Иванова, добавив, что затем он покончил с собой.Тела с огнестрельными ранениями обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784126759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы
СК: на западе Москвы мужчина мог застрелить жену и дочь, а затем покончить с собой