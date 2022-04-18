https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784148500.html

Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы

Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы - РИА Новости, 18.04.2022

Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы

Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:49

2022-04-18T16:49

2022-04-18T16:49

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Как сообщали столичные СК и прокуратура, тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве."Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери", - сказала Иванова, добавив, что затем он покончил с собой.Тела с огнестрельными ранениями обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784126759.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва