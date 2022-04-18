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Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы - РИА Новости, 18.04.2022
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Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы
Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы - РИА Новости, 18.04.2022
Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы
Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:49
2022-04-18T16:49
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Как сообщали столичные СК и прокуратура, тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве."Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери", - сказала Иванова, добавив, что затем он покончил с собой.Тела&nbsp; с огнестрельными ранениями обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри, отмечается в релизе.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
16:49 18.04.2022
 
Следователи отрабатывают версии убийства трех человек на западе Москвы

СК: на западе Москвы мужчина мог застрелить жену и дочь, а затем покончить с собой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Как сообщали столичные СК и прокуратура, тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Дом на Университетском проспекте, где были обнаружены тела трех человек - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
15:33
В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек
"Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери", - сказала Иванова, добавив, что затем он покончил с собой.
Тела  с огнестрельными ранениями обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри, отмечается в релизе.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
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