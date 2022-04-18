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В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек - РИА Новости, 18.04.2022
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В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек
В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек - РИА Новости, 18.04.2022
В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек
На западе Москвы нашли тела трех человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:33
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происшествия
москва
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На западе Москвы нашли тела трех человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."На место выехали руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", — сказала Иванова.При этом, по мнению следователей, мужчина убил супругу и дочь, а затем покончил с собой.Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Москвы, тела обнаружили в квартире дома на Университетском проспекте. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль. На месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.Как сообщил источник РИА Новости, мужчина в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка.
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Дом на Университетском проспекте, где были обнаружены тела трех человек
Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
15:33 18.04.2022 (обновлено: 17:34 18.04.2022)
 
В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек

Тела трех человек нашли в квартире на Университетском проспекте в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На западе Москвы нашли тела трех человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"На место выехали руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", — сказала Иванова.
При этом, по мнению следователей, мужчина убил супругу и дочь, а затем покончил с собой.
Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Москвы, тела обнаружили в квартире дома на Университетском проспекте. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль.
На месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.
Как сообщил источник РИА Новости, мужчина в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка.
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