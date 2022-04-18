https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784126759.html
В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек
В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек - РИА Новости, 18.04.2022
В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек
На западе Москвы нашли тела трех человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:33
2022-04-18T15:33
2022-04-18T17:34
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784151606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14317044c782ac8a42b41f439b9b83d6.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На западе Москвы нашли тела трех человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."На место выехали руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", — сказала Иванова.При этом, по мнению следователей, мужчина убил супругу и дочь, а затем покончил с собой.Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Москвы, тела обнаружили в квартире дома на Университетском проспекте. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль. На месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.Как сообщил источник РИА Новости, мужчина в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка.
https://ria.ru/20220416/rebenok-1783884593.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784151606_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_723ebbbf72b7b601970e4ad4c511358f.jpg
Дом на Университетском проспекте, где были обнаружены тела трех человек
Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве.
2022-04-18T15:33
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
15:33 18.04.2022 (обновлено: 17:34 18.04.2022)
В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек
Тела трех человек нашли в квартире на Университетском проспекте в Москве
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На западе Москвы нашли тела трех человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"На место выехали руководитель ГСУ СК
по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", — сказала Иванова.
При этом, по мнению следователей, мужчина убил супругу и дочь, а затем покончил с собой.
Как уточняется в Telegram-канале
прокуратуры Москвы, тела обнаружили в квартире дома на Университетском проспекте. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль.
На месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.
Как сообщил источник РИА Новости, мужчина в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка.