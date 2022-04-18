https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784126759.html

В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек

В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек - РИА Новости, 18.04.2022

В квартире на западе Москвы нашли тела трех человек

На западе Москвы нашли тела трех человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:33

2022-04-18T15:33

2022-04-18T17:34

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На западе Москвы нашли тела трех человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."На место выехали руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", — сказала Иванова.При этом, по мнению следователей, мужчина убил супругу и дочь, а затем покончил с собой.Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Москвы, тела обнаружили в квартире дома на Университетском проспекте. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль. На месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.Как сообщил источник РИА Новости, мужчина в прошлом занимал должность вице-президента Газпромбанка.

https://ria.ru/20220416/rebenok-1783884593.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом на Университетском проспекте, где были обнаружены тела трех человек Глава семейства застрелил супругу и дочку, после чего покончил с собой – такова приоритетная версия случившегося в квартире на западе Москвы, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Тела трех человек обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве. 2022-04-18T15:33 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)