https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784089398.html
Источник: пенсионер, убивший спасателя в Одинцово, болен шизофренией
Источник: пенсионер, убивший спасателя в Одинцово, болен шизофренией - РИА Новости, 18.04.2022
Источник: пенсионер, убивший спасателя в Одинцово, болен шизофренией
Пенсионер, который накануне убил спасателя в подмосковном Одинцово, страдает от шизофрении и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:35
2022-04-18T13:35
2022-04-18T13:49
происшествия
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
одинцово
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пенсионер, который накануне убил спасателя в подмосковном Одинцово, страдает от шизофрении и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что 80-летний местный житель в воскресенье мешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне своей квартиры на пятом этаже. Для помощи альпинисту к квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлпожспас. Он позвонил в дверь квартиры, однако владелец отказался открывать, а затем выстрелил в дверь из самодельного оружия и смертельно ранил спасателя. После чего пенсионер выстрелил себе в ногу, он госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по трем статьям - об убийстве, незаконном лишении свободы с применением оружия и незаконном обороте оружия."Предварительно известно, что мужчине поставлен диагноз "шизофрения". Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства. Источник рассказал, что мужчина не является легальным владельцем оружия. По словам собеседника агентства, пенсионер ранил себя из оружия, после чего открыл дверь правоохранителям.
https://ria.ru/20220417/spasatel-1783985350.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), здоровье - общество, одинцово
13:35 18.04.2022 (обновлено: 13:49 18.04.2022)
Источник: пенсионер, убивший спасателя в Одинцово, болен шизофренией
Источник: пенсионер, убивший спасателя в Одинцово, состоит на учете в ПНД с шизофренией
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пенсионер, который накануне убил спасателя в подмосковном Одинцово, страдает от шизофрении и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что 80-летний местный житель в воскресенье мешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне своей квартиры на пятом этаже. Для помощи альпинисту к квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлпожспас. Он позвонил в дверь квартиры, однако владелец отказался открывать, а затем выстрелил в дверь из самодельного оружия и смертельно ранил спасателя. После чего пенсионер выстрелил себе в ногу, он госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по трем статьям - об убийстве, незаконном лишении свободы с применением оружия и незаконном обороте оружия.
"Предварительно известно, что мужчине поставлен диагноз "шизофрения". Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства. Источник рассказал, что мужчина не является легальным владельцем оружия. По словам собеседника агентства, пенсионер ранил себя из оружия, после чего открыл дверь правоохранителям.