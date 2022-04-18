https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784089398.html

Источник: пенсионер, убивший спасателя в Одинцово, болен шизофренией

Источник: пенсионер, убивший спасателя в Одинцово, болен шизофренией - РИА Новости, 18.04.2022

Источник: пенсионер, убивший спасателя в Одинцово, болен шизофренией

Пенсионер, который накануне убил спасателя в подмосковном Одинцово, страдает от шизофрении и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:35

2022-04-18T13:35

2022-04-18T13:49

происшествия

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

одинцово

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пенсионер, который накануне убил спасателя в подмосковном Одинцово, страдает от шизофрении и состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что 80-летний местный житель в воскресенье мешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне своей квартиры на пятом этаже. Для помощи альпинисту к квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлпожспас. Он позвонил в дверь квартиры, однако владелец отказался открывать, а затем выстрелил в дверь из самодельного оружия и смертельно ранил спасателя. После чего пенсионер выстрелил себе в ногу, он госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по трем статьям - об убийстве, незаконном лишении свободы с применением оружия и незаконном обороте оружия."Предварительно известно, что мужчине поставлен диагноз "шизофрения". Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник агентства. Источник рассказал, что мужчина не является легальным владельцем оружия. По словам собеседника агентства, пенсионер ранил себя из оружия, после чего открыл дверь правоохранителям.

https://ria.ru/20220417/spasatel-1783985350.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), здоровье - общество, одинцово