Рейтинг@Mail.ru
Туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220418/tury-1784099369.html
Туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек
Туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек - РИА Новости, 18.04.2022
Туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек
Туры по России с кешбэком, очередной этап которого закончился 15 апреля, в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек почти на 44 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:10
2022-04-18T14:10
туризм
россия
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778446432_0:291:3082:2025_1920x0_80_0_0_02b0ce83900b56d3a29363d6c2021902.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Туры по России с кешбэком, очередной этап которого закончился 15 апреля, в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек почти на 44 миллиарда рублей, сообщила на брифинге глава Ростуризма Зарина Догузова."Программой туристического кешбэка воспользовались более 2,4 миллиона человек. Этим туристам на карточки вернулся в виде возврата части стоимости туристических поездок тот самый кешбэк - 8,4 миллиарда рублей. Последние транзакции были совершены едва ли не несколько дней назад, поэтому начисления еще продолжаются. Суммарно эти туристы приобрели туров или проживания в различных поездках на 44 миллиарда рублей", - рассказала Догузова.Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в полночь по московскому времени в ночь на 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта до 1 мая, но затем Ростуризм обозначил крайним сроком 9 апреля. Позднее правительство продлило его до 15 апреля. Отправляться в поездки можно сразу, с 15 марта, до 1 июля. Правительство России дополнительно направило на программу туристического кешбэка 3,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220414/lagerya-1783547661.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778446432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b586318a77c5f98a77c3b67955cd467e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова
14:10 18.04.2022
 
Туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек

Ростуризм: туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек

© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в фотобанкТуристы на тропе в Долине Актру в Республике Алтай
Туристы на тропе в Долине Актру в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в фотобанк
Туристы на тропе в Долине Актру в Республике Алтай. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Туры по России с кешбэком, очередной этап которого закончился 15 апреля, в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек почти на 44 миллиарда рублей, сообщила на брифинге глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Программой туристического кешбэка воспользовались более 2,4 миллиона человек. Этим туристам на карточки вернулся в виде возврата части стоимости туристических поездок тот самый кешбэк - 8,4 миллиарда рублей. Последние транзакции были совершены едва ли не несколько дней назад, поэтому начисления еще продолжаются. Суммарно эти туристы приобрели туров или проживания в различных поездках на 44 миллиарда рублей", - рассказала Догузова.
Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в полночь по московскому времени в ночь на 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта до 1 мая, но затем Ростуризм обозначил крайним сроком 9 апреля. Позднее правительство продлило его до 15 апреля. Отправляться в поездки можно сразу, с 15 марта, до 1 июля. Правительство России дополнительно направило на программу туристического кешбэка 3,5 миллиарда рублей.
Дети на прогулке в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:50Туризм
Родители купили более 100 тысяч путевок в детские лагеря с кешбэком
 
ТуризмРоссияНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина Догузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала