Туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек
Ростуризм: туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек
© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в фотобанкТуристы на тропе в Долине Актру в Республике Алтай
Туристы на тропе в Долине Актру в Республике Алтай. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Туры по России с кешбэком, очередной этап которого закончился 15 апреля, в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек почти на 44 миллиарда рублей, сообщила на брифинге глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Программой туристического кешбэка воспользовались более 2,4 миллиона человек. Этим туристам на карточки вернулся в виде возврата части стоимости туристических поездок тот самый кешбэк - 8,4 миллиарда рублей. Последние транзакции были совершены едва ли не несколько дней назад, поэтому начисления еще продолжаются. Суммарно эти туристы приобрели туров или проживания в различных поездках на 44 миллиарда рублей", - рассказала Догузова.
Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в полночь по московскому времени в ночь на 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта до 1 мая, но затем Ростуризм обозначил крайним сроком 9 апреля. Позднее правительство продлило его до 15 апреля. Отправляться в поездки можно сразу, с 15 марта, до 1 июля. Правительство России дополнительно направило на программу туристического кешбэка 3,5 миллиарда рублей.