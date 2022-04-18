https://ria.ru/20220418/tury-1784099369.html

Туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек

Туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек - РИА Новости, 18.04.2022

Туры по России с кешбэком в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек

Туры по России с кешбэком, очередной этап которого закончился 15 апреля, в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек почти на 44 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:10

2022-04-18T14:10

2022-04-18T14:10

туризм

россия

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Туры по России с кешбэком, очередной этап которого закончился 15 апреля, в 2022 году приобрели более 2,4 миллиона человек почти на 44 миллиарда рублей, сообщила на брифинге глава Ростуризма Зарина Догузова."Программой туристического кешбэка воспользовались более 2,4 миллиона человек. Этим туристам на карточки вернулся в виде возврата части стоимости туристических поездок тот самый кешбэк - 8,4 миллиарда рублей. Последние транзакции были совершены едва ли не несколько дней назад, поэтому начисления еще продолжаются. Суммарно эти туристы приобрели туров или проживания в различных поездках на 44 миллиарда рублей", - рассказала Догузова.Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в полночь по московскому времени в ночь на 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта до 1 мая, но затем Ростуризм обозначил крайним сроком 9 апреля. Позднее правительство продлило его до 15 апреля. Отправляться в поездки можно сразу, с 15 марта, до 1 июля. Правительство России дополнительно направило на программу туристического кешбэка 3,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220414/lagerya-1783547661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова