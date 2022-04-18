https://ria.ru/20220418/turtsiya-1784034408.html

Эксперт назвал задачи турецкой армии в Ираке

Эксперт назвал задачи турецкой армии в Ираке - РИА Новости, 18.04.2022

Эксперт назвал задачи турецкой армии в Ираке

Операция ВС Турции на севере Ирака направлена на полную очистку приграничной зоны протяженностью 375 км и глубиной 40 км от боевиков запрещенной в Турции... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:12

2022-04-18T10:12

2022-04-18T10:12

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хулуси акар

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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Операция ВС Турции на севере Ирака направлена на полную очистку приграничной зоны протяженностью 375 км и глубиной 40 км от боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил турецкий специалист по терроризму и безопасности Абдулла Агар.Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков РПК, она проходит в северной части Ирака. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, боевые самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.По словам эксперта, основным центром операции является район Зап, в ходе операции часть районов Авашин-Басян и Метина будут закрыты. Он пояснил, что районы, где могут быть обнаружены боевики, находятся под большим огневым давлением. Эксперт сказал, что операция началась днем, усилилась вечером артиллерийским и штурмовым огнем, а затем продолжилась с участием ВВС и беспилотников. Агар добавил, что наземная операция официально началась с проникновения коммандос и сил специального назначения в районы поражения."Операция, дополняющая операции, проводимые с 2016 года, направлена на полную очистку приграничной зоны протяженностью 375 км и глубиной 40 км от террористических элементов. Главная цель состоит в том, чтобы навсегда очистить горные районы на севере Ирака от террористов и обеспечить региональную стабильность", - сказал эксперт в интервью гостелеканалу Trt Haber.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20220418/irak-1784016979.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, ирак, рабочая партия курдистана, хулуси акар