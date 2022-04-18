https://ria.ru/20220418/turtsiya-1784034408.html
Эксперт назвал задачи турецкой армии в Ираке
Эксперт назвал задачи турецкой армии в Ираке - РИА Новости, 18.04.2022
Эксперт назвал задачи турецкой армии в Ираке
Операция ВС Турции на севере Ирака направлена на полную очистку приграничной зоны протяженностью 375 км и глубиной 40 км от боевиков запрещенной в Турции... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:12
2022-04-18T10:12
2022-04-18T10:12
в мире
турция
ирак
рабочая партия курдистана
хулуси акар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/03/1559610395_0:285:2912:1923_1920x0_80_0_0_9ec2cedace21c5e3501eea8261aa44cc.jpg
АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Операция ВС Турции на севере Ирака направлена на полную очистку приграничной зоны протяженностью 375 км и глубиной 40 км от боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил турецкий специалист по терроризму и безопасности Абдулла Агар.Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков РПК, она проходит в северной части Ирака. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, боевые самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.По словам эксперта, основным центром операции является район Зап, в ходе операции часть районов Авашин-Басян и Метина будут закрыты. Он пояснил, что районы, где могут быть обнаружены боевики, находятся под большим огневым давлением. Эксперт сказал, что операция началась днем, усилилась вечером артиллерийским и штурмовым огнем, а затем продолжилась с участием ВВС и беспилотников. Агар добавил, что наземная операция официально началась с проникновения коммандос и сил специального назначения в районы поражения."Операция, дополняющая операции, проводимые с 2016 года, направлена на полную очистку приграничной зоны протяженностью 375 км и глубиной 40 км от террористических элементов. Главная цель состоит в том, чтобы навсегда очистить горные районы на севере Ирака от террористов и обеспечить региональную стабильность", - сказал эксперт в интервью гостелеканалу Trt Haber.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220418/irak-1784016979.html
https://ria.ru/20220413/miny-1783289498.html
турция
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/03/1559610395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0002830ac3e329c52ea4b0fbe72961a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, ирак, рабочая партия курдистана, хулуси акар
Эксперт назвал задачи турецкой армии в Ираке
Эксперт: операция Турции на севере Ирака направлена на очистку приграничной зоны
АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Операция ВС Турции на севере Ирака направлена на полную очистку приграничной зоны протяженностью 375 км и глубиной 40 км от боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил турецкий специалист по терроризму и безопасности Абдулла Агар.
Минобороны Турции
начало новую военную операцию против боевиков РПК, она проходит в северной части Ирака
. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар
, боевые самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.
По словам эксперта, основным центром операции является район Зап, в ходе операции часть районов Авашин-Басян и Метина будут закрыты. Он пояснил, что районы, где могут быть обнаружены боевики, находятся под большим огневым давлением. Эксперт сказал, что операция началась днем, усилилась вечером артиллерийским и штурмовым огнем, а затем продолжилась с участием ВВС и беспилотников. Агар добавил, что наземная операция официально началась с проникновения коммандос и сил специального назначения в районы поражения.
"Операция, дополняющая операции, проводимые с 2016 года, направлена на полную очистку приграничной зоны протяженностью 375 км и глубиной 40 км от террористических элементов. Главная цель состоит в том, чтобы навсегда очистить горные районы на севере Ирака от террористов и обеспечить региональную стабильность", - сказал эксперт в интервью гостелеканалу Trt Haber.
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана
начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.