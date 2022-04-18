https://ria.ru/20220418/tsentr-1784186542.html

ВС России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом

ВС России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом - РИА Новости, 18.04.2022

ВС России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом

Российские войска уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T20:02

2022-04-18T20:02

2022-04-18T20:42

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск" — сказал он на брифинге.По его словам, там находились крупные партии иностранного вооружения, которые США и европейские страны передали Украине за последние шесть дней.Кроме того, под Васильковым в Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов, добавил Конашенков.Также российскими ударами уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У" в Днепропетровске.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/naimenovanie-1784139938.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: ВС России уничтожили логистический центр с иностранным вооружением в районе Львова Конашенков: ВС России уничтожили логистический центр с иностранным вооружением в районе Львова 2022-04-18T20:02 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, львов, украина, ситуация в днр и лнр, сша