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ВС России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/tsentr-1784186542.html
ВС России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом
ВС России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом - РИА Новости, 18.04.2022
ВС России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом
Российские войска уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:02
2022-04-18T20:42
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
сша
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск" — сказал он на брифинге.По его словам, там находились крупные партии иностранного вооружения, которые США и европейские страны передали Украине за последние шесть дней.Кроме того, под Васильковым в Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов, добавил Конашенков.Также российскими ударами уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У" в Днепропетровске.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Конашенков: ВС России уничтожили логистический центр с иностранным вооружением в районе Львова
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в мире, россия, львов, украина, ситуация в днр и лнр, сша
20:02 18.04.2022 (обновлено: 20:42 18.04.2022)
 
ВС России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом

Вооруженные силы России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск" — сказал он на брифинге.
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По его словам, там находились крупные партии иностранного вооружения, которые США и европейские страны передали Украине за последние шесть дней.
Кроме того, под Васильковым в Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов, добавил Конашенков.
Также российскими ударами уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У" в Днепропетровске.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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