В ОП подвели первые итоги работы общественного трибунала по Украине
Член ОП Григорьев: все материалы, собранные трибуналом по Украине, передаются в СК
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСгоревшие вагоны у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе
Сгоревшие вагоны у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев, говоря о первых итогах работы общественного трибунала по Украине, сообщил, что все материалы они передают и продолжат передавать в Следственный комитет.
Правозащитники и журналисты 1 марта создали международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов. Представители более 20 стран принимают участие в его работе. Перед организацией стоит задача собирать информацию и передавать, в том числе, в суды национальной юрисдикции, в Международный уголовный суд, суды иностранной юрисдикции и в правительства своих стран.
"Все наши материалы передадим и передаем в Следственный комитет России, они все будут, естественно, использованы в той мере, в какой Следственный комитет решит ... Все наши материалы поступят в соответствующие органы России. Это будет все использовано", - сказал Григорьев в понедельник журналистам.
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