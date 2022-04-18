https://ria.ru/20220418/tribunal-1784057785.html

В ОП подвели первые итоги работы общественного трибунала по Украине

В ОП подвели первые итоги работы общественного трибунала по Украине - РИА Новости, 18.04.2022

В ОП подвели первые итоги работы общественного трибунала по Украине

Директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев, говоря о первых итогах работы общественного трибунала по Украине, сообщил, что все... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:49

2022-04-18T11:49

2022-04-18T11:49

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

общественная палата рф

международный уголовный суд

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев, говоря о первых итогах работы общественного трибунала по Украине, сообщил, что все материалы они передают и продолжат передавать в Следственный комитет.Правозащитники и журналисты 1 марта создали международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов. Представители более 20 стран принимают участие в его работе. Перед организацией стоит задача собирать информацию и передавать, в том числе, в суды национальной юрисдикции, в Международный уголовный суд, суды иностранной юрисдикции и в правительства своих стран."Все наши материалы передадим и передаем в Следственный комитет России, они все будут, естественно, использованы в той мере, в какой Следственный комитет решит ... Все наши материалы поступят в соответствующие органы России. Это будет все использовано", - сказал Григорьев в понедельник журналистам.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, общественная палата рф, международный уголовный суд, ситуация в днр и лнр, украина