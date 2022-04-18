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В ОП подвели первые итоги работы общественного трибунала по Украине - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/tribunal-1784057785.html
В ОП подвели первые итоги работы общественного трибунала по Украине
В ОП подвели первые итоги работы общественного трибунала по Украине - РИА Новости, 18.04.2022
В ОП подвели первые итоги работы общественного трибунала по Украине
Директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев, говоря о первых итогах работы общественного трибунала по Украине, сообщил, что все... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:49
2022-04-18T11:49
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
общественная палата рф
международный уголовный суд
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев, говоря о первых итогах работы общественного трибунала по Украине, сообщил, что все материалы они передают и продолжат передавать в Следственный комитет.Правозащитники и журналисты 1 марта создали международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов. Представители более 20 стран принимают участие в его работе. Перед организацией стоит задача собирать информацию и передавать, в том числе, в суды национальной юрисдикции, в Международный уголовный суд, суды иностранной юрисдикции и в правительства своих стран."Все наши материалы передадим и передаем в Следственный комитет России, они все будут, естественно, использованы в той мере, в какой Следственный комитет решит ... Все наши материалы поступят в соответствующие органы России. Это будет все использовано", - сказал Григорьев в понедельник журналистам.
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общество, россия, общественная палата рф, международный уголовный суд, ситуация в днр и лнр, украина
11:49 18.04.2022
 
В ОП подвели первые итоги работы общественного трибунала по Украине

Член ОП Григорьев: все материалы, собранные трибуналом по Украине, передаются в СК

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСгоревшие вагоны у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе
Сгоревшие вагоны у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сгоревшие вагоны у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ Максим Григорьев, говоря о первых итогах работы общественного трибунала по Украине, сообщил, что все материалы они передают и продолжат передавать в Следственный комитет.
Правозащитники и журналисты 1 марта создали международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов. Представители более 20 стран принимают участие в его работе. Перед организацией стоит задача собирать информацию и передавать, в том числе, в суды национальной юрисдикции, в Международный уголовный суд, суды иностранной юрисдикции и в правительства своих стран.
"Все наши материалы передадим и передаем в Следственный комитет России, они все будут, естественно, использованы в той мере, в какой Следственный комитет решит ... Все наши материалы поступят в соответствующие органы России. Это будет все использовано", - сказал Григорьев в понедельник журналистам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияОбщественная палата РФМеждународный уголовный судСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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