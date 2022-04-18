https://ria.ru/20220418/topor-1784145593.html
Топор из фильма "Сияние" выставили на продажу
Топор из фильма "Сияние" выставили на продажу - РИА Новости, 18.04.2022
Топор из фильма "Сияние" выставили на продажу
Топор, с которым герой Джека Николсона гонится за женой и сыном в фильме Стэнли Кубрика "Сияние", выставлен на продажу, сообщает издание TMZ. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:35
2022-04-18T18:35
2022-04-18T18:35
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Топор, с которым герой Джека Николсона гонится за женой и сыном в фильме Стэнли Кубрика "Сияние", выставлен на продажу, сообщает издание TMZ.За него хотят получить не менее 100 тысяч долларов. По данным СМИ, знаменитый топор продадут на торгах Gotta Have Rock and Roll. Они начнутся в среду. По заявлению аукционного дома, реквизит все еще в хорошем состоянии. Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика вышел в 1980 году. Картина основана на одноименном романе Стивена Кинга. Главную роль исполнил актер Джек Николсон. Он сыграл писателя Джека Торранса, который устроился смотрителем на зимний период в гостиницу "Оверлук". Спокойно поработать над книгой в пустом отеле у него не получилось — в доме происходили странные вещи и Джек потерял рассудок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джек николсон, стэнли кубрик, стивен кинг, кино и сериалы, знаменитости, звезды, книги
Топор из фильма "Сияние" выставили на продажу
Топор из фильма "Сияние" выставлен на продажу в США за 100 тысяч долларов
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Топор, с которым герой Джека Николсона гонится за женой и сыном в фильме Стэнли Кубрика "Сияние", выставлен на продажу, сообщает издание TMZ.
За него хотят получить не менее 100 тысяч долларов.
По данным СМИ, знаменитый топор продадут на торгах Gotta Have Rock and Roll. Они начнутся в среду. По заявлению аукционного дома, реквизит все еще в хорошем состоянии.
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика вышел в 1980 году. Картина основана на одноименном романе Стивена Кинга. Главную роль исполнил актер Джек Николсон. Он сыграл писателя Джека Торранса, который устроился смотрителем на зимний период в гостиницу "Оверлук". Спокойно поработать над книгой в пустом отеле у него не получилось — в доме происходили странные вещи и Джек потерял рассудок.