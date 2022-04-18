https://ria.ru/20220418/testy-1784170291.html
Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19
Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19 - РИА Новости, 18.04.2022
Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19
Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:31
2022-04-18T18:31
2022-04-18T19:01
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю, соответствующее постановление ведомства опубликовано на интернет-портале правовой информации."Внести изменение... 2.5. Обеспечить проведение исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.Ранее региональным властям рекомендовано было проводить не менее 300 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения среднесуточно за 7 календарных дней.
https://ria.ru/20220414/test-1783438527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:31 18.04.2022 (обновлено: 19:01 18.04.2022)
Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19
Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на COVID-19