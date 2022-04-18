https://ria.ru/20220418/testy-1784160695.html

Россия не зависит от иностранных тестов на COVID-19, заявил Мурашко

Россия не зависит от иностранных тестов на COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.04.2022

Россия не зависит от иностранных тестов на COVID-19, заявил Мурашко

Зависимости от поступления иностранных тест-систем для диагностики коронавируса в России нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:36

2022-04-18T17:36

2022-04-18T17:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Зависимости от поступления иностранных тест-систем для диагностики коронавируса в России нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Очень активно развивается отечественная промышленность, и, по сути дела, мы независимы от поступления иностранных тест-систем на территорию Российской Федерации по диагностике COVID-19 и ряда других заболеваний",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что за последние два года в России было зарегистрировано более 400 тест-систем для диагностики заболеваний.

https://ria.ru/20220414/test-1783438527.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии