https://ria.ru/20220418/testy-1784160695.html
Россия не зависит от иностранных тестов на COVID-19, заявил Мурашко
Россия не зависит от иностранных тестов на COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.04.2022
Россия не зависит от иностранных тестов на COVID-19, заявил Мурашко
Зависимости от поступления иностранных тест-систем для диагностики коронавируса в России нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:36
2022-04-18T17:36
2022-04-18T17:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_04f8b701d6321f9e5e7eb9c3e531e6ae.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Зависимости от поступления иностранных тест-систем для диагностики коронавируса в России нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Очень активно развивается отечественная промышленность, и, по сути дела, мы независимы от поступления иностранных тест-систем на территорию Российской Федерации по диагностике COVID-19 и ряда других заболеваний",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что за последние два года в России было зарегистрировано более 400 тест-систем для диагностики заболеваний.
https://ria.ru/20220414/test-1783438527.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_0a2a10c9c15963b3dcf57a4f902c38d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:36 18.04.2022 (обновлено: 17:42 18.04.2022)
Россия не зависит от иностранных тестов на COVID-19, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: Россия не зависит от иностранных тестов на COVID-19