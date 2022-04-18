https://ria.ru/20220418/terrorizm-1784206670.html
Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма"
Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма" - РИА Новости, 18.04.2022
Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма"
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:57
2022-04-18T23:57
2022-04-18T23:57
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма.Она подчеркнула, что полномочия по включению в такой список есть у правительства, у госдепа. "Госсекретарь должен определить, что правительство стран поддерживало акты терроризма", - сказала она.По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны Северная Корея, Иран и Судан.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дженнифер псаки, россия, терроризм
Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма"
Псаки не ответила, собираются ли США включить Россию в список "спонсоров терроризма"
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма.
"У нас есть полномочия, но я пока не стала бы делать предсказаний об этом", - сказала Псаки на брифинге в понедельник.
Она подчеркнула, что полномочия по включению в такой список есть у правительства, у госдепа. "Госсекретарь должен определить, что правительство стран поддерживало акты терроризма", - сказала она.
По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны Северная Корея, Иран и Судан.