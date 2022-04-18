https://ria.ru/20220418/terrorizm-1784206670.html

Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма"

Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма" - РИА Новости, 18.04.2022

Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма"

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T23:57

2022-04-18T23:57

2022-04-18T23:57

в мире

сша

дженнифер псаки

россия

терроризм

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма.Она подчеркнула, что полномочия по включению в такой список есть у правительства, у госдепа. "Госсекретарь должен определить, что правительство стран поддерживало акты терроризма", - сказала она.По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны Северная Корея, Иран и Судан.

https://ria.ru/20220418/bayden-1784201624.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, дженнифер псаки, россия, терроризм