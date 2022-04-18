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Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма" - РИА Новости, 18.04.2022
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Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма"
Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма" - РИА Новости, 18.04.2022
Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма"
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T23:57
2022-04-18T23:57
в мире
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дженнифер псаки
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терроризм
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма.Она подчеркнула, что полномочия по включению в такой список есть у правительства, у госдепа. "Госсекретарь должен определить, что правительство стран поддерживало акты терроризма", - сказала она.По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны Северная Корея, Иран и Судан.
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в мире, сша, дженнифер псаки, россия, терроризм
23:57 18.04.2022
 
Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма"

Псаки не ответила, собираются ли США включить Россию в список "спонсоров терроризма"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма.
"У нас есть полномочия, но я пока не стала бы делать предсказаний об этом", - сказала Псаки на брифинге в понедельник.
Она подчеркнула, что полномочия по включению в такой список есть у правительства, у госдепа. "Госсекретарь должен определить, что правительство стран поддерживало акты терроризма", - сказала она.
По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны Северная Корея, Иран и Судан.
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